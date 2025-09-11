12 сентября в рамках 10-го тура Первой лиги на «Арене Химки» московское «Торпедо» примет «Волгу Ульяновск». Обе команды не могут занести себе в актив старт сезона, однако именно такие встречи часто становятся ключевыми в борьбе за выживание. Форма команд оставляет вопросы, но встреча обещает быть напряженной.

«Торпедо»

Столичная команда продолжает серию без побед в рамках Первой лиги – уже 14 матчей подряд. При этом в последних шести турах «Торпедо» не проигрывает, что указывает на некоторую стабилизацию результата. Однако, в атаке по-прежнему большие трудности: всего два забитых мяча за последние пять матчей и лишь один – на выезде. В обороне – типичная статистика для аутсайдера: 7 пропущенных за тот же отрезок. Бомбардиром остается защитник Глеб Шевченко с одним голом, что говорит о крайне слабом потенциале нападения.

«Волга Ульяновск»

Гости также переживают непростой период. Команда не выигрывает 9 матчей подряд в Первой лиге, однако недавняя победа над «Арсеналом Тула» в конце августа (2:1) продемонстрировала, что потенциал у «Волги» есть. Проблемой остаeтся нестабильная защита – 8 пропущенных в пяти последних турах. В атаке чуть лучше: команда забила четыре мяча за этот же период, а Артур Мурза остаeтся главным оружием ульяновцев с двумя голами в восьми встречах.

Факты о командах:

«Торпедо»

Не выигрывает в 14 матчах подряд

В среднем: 0.40 забито, 1.40 пропущено за последние 5 игр

1 победа в последних 10 домашних матчах

Не проигрывает в 6 турах подряд

«Волга Ульяновск»

Без побед в 9 последних матчах

В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено за последние 5 игр

Пропускает в 4 турах подряд

1 победа в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Торпедо» – «Волга Ульяновск»

Обе команды находятся в зоне борьбы за выживание и испытывают проблемы в атаке. «Торпедо» всe ещe не может стабильно забивать, тогда как «Волга» действует острее впереди, но регулярно допускает ошибки в обороне. Вероятнее всего, матч пройдет в осторожном ключе, но с шансами гостей на гол. С учeтом более разнообразной игры ульяновцев в атаке, можно ожидать, что именно они смогут поразить ворота хозяев. При этом игра может остаться низовой, так как у «Торпедо» отсутствует как форма, так и уверенность в завершающей стадии.

Рекомендованные ставки: