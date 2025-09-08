Введите ваш ник на сайте
Сербия – Англия: прогноз и ставки на матч 9 сентября 2025 с коэффициентом 1.66

08 сентября 2025 9:16
Сербия - Англия
09 сент. 2025, вторник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.66
Победа Англии
Сделать ставку

9 сентября на стадионе «Райко Митич» в Белграде состоится центральный матч 6-го тура европейской квалификации к чемпионату мира. Сербия примет Англию – команды, которые идут без поражений и демонстрируют стабильную игру в обороне. Противостояние обещает быть тактическим и с ограниченным числом голевых моментов.

Сербия

Сербия уверенно держится на втором месте в группе с 7 очками после трeх матчей. Команда не проигрывает в квалификации, а ключевым фактором еe успеха становится надежность в обороне – всего один пропущенный гол за 5 последних игр. В трех матчах отборочного турнира подряд сербы сохраняют ворота на замке, включая выездную победу над Латвией (1:0) и уверенную игру против Андорры (3:0).

Атакующая линия работает не так ярко, как оборона, но результативность всe же присутствует. За 5 последних матчей команда отличилась 7 раз – в среднем по 1.4 мяча за игру. Лидер нападения – Александар Митрович – сохраняет высокую эффективность с 11 голами в 20 матчах за сборную.

Англия

Англия лидирует в группе с 12 очками после 4 туров, демонстрируя доминирующий футбол в квалификации. Команда неизменно побеждает и при этом не пропускает на протяжении всей кампании – 4 сухих победы, включая последнюю над Андоррой (2:0). В целом, Англия не пропускает в 6 из 8 последних матчей и неизменно забивает – 15 игр подряд с минимум одним голом.

Харри Кейн – ключевая фигура атаки, с впечатляющими 20 голами в 30 играх за сборную. В среднем за последние 5 матчей англичане забивают 1.8 гола и пропускают 0.6. Команда Гарета Саутгейта в квалификации выглядит сбалансированной и прагматичной, делая акцент на строгую оборону и реализацию моментов.

Факты о командах

Сербия

  • Не проигрывает в 7 последних матчах
  • Пропускает в среднем 0.20 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • 4 сухих матча подряд

Англия

  • Победа в 4 из 4 матчей квалификации
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • Забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • Не пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 15 матчах подряд

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
0
Забитых мячей
6
0
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  0:5
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Сербия
0 : 5
09.09.2025
Англия
Чемпионат Европы, 1 тур
Сербия
0 : 1
16.06.2024
Англия

Прогноз на матч Сербия – Англия

Встреча обещает быть закрытой, с большим вниманием к тактическим аспектам. Обе сборные выдают серию «сухих» матчей и обладают надежной обороной. Англия выглядит мощнее в атаке и по уровню реализации, но Сербия способна организовать сопротивление на домашнем стадионе. Учитывая статистику, ставку стоит делать на осторожный характер игры с минимальным числом голов. Англия – фаворит, но шансы Сербии на гол ограничены.

Рекомендованные ставки

  • Победа Англии – коэффициент 1.66
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.83

1.66
Победа Англии
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Англия Сербия
Рекомендуем
