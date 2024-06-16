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Расписание матчей
Евро-2024
Сербия - Англия
Сербия - Англия: обзор матча 16 июня 2024
Сербия
16.06.2024, воскресенье, 22:00
Чемпионат Европы, группа C, 1 тур
0 : 1
Завершен
Англия
13'
Д. Беллингем
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сербия - Англия
86'
Замена
К. Мэйну
️️️️
Д. Беллингем
76'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
Б. Сака
Желтая карточка
Д. Тадич
75'
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
А. Живкович
74'
69'
Замена
К. Галлахер
️️️️
Т. Александер-Арнольд
Замена
Л. Йович
️️️️
С. Лукич
61'
Замена
Д. Тадич
️️️️
А. Митрович
61'
Замена
И. Илич
️️️️
Н. Гудель
46'
Замена
Ф. Младенович
️️️️
Ф. Костич
43'
Травма
Ф. Костич
42'
Желтая карточка
Н. Гудель
39'
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Беллингем
Пас отдал
Б. Сака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
11
Филип Костич
ЛАЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ПАЗ
6
Неманья Гудель
ОП
22
Саша Лукич
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
23
Душан Влахович
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Киран Триппьер
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛП
4
Деклан Райс
ОП
2
Трент Александер-Арнольд
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
7
Букайо Сака
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Сербия
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Джордже Петрович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
13
Неманья Стойич
ЦЗ
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
17
Иван Илич
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
16
Срджан Мияилович
ЦП
7
Мият Гачинович
АП
11
Лазар Самарджич
АП
18
Петар Ратков
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
Англия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
5
Эзри Конса
ЦЗ
15
Льюис Данк
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
11
Энтони Гордон
ЛВ
24
Конор Галлахер
ЦП
4
Адам Уортон
ЦП
15
Кобби Мэйну
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
10
Коул Палмер
ПВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
22
Айван Тони
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Райкович
3
Павлович
4
Миленкович
13
Велькович
11
Костич
6
Гудель
14
Живкович
22
Лукич
20
Милинкович-Савич
23
Влахович
9
Митрович
4-1-4-1
1
Пикфорд
2
Уокер
5
Стоунз
6
Гехи
12
Триппьер
4
Райс
7
Сака
2
Александер-Арнольд
10
Беллингем
7
Фоден
9
Кейн
11
Костич
25
Младенович
25
Младенович
11
Костич
6
Гудель
17
Илич
17
Илич
6
Гудель
14
Живкович
14
Бирманчевич
14
Бирманчевич
14
Живкович
9
Митрович
10
Тадич
10
Тадич
9
Митрович
22
Лукич
8
Йович
8
Йович
22
Лукич
2
Александер-Арнольд
24
Галлахер
24
Галлахер
2
Александер-Арнольд
10
Беллингем
15
Мэйну
15
Мэйну
10
Беллингем
7
Сака
20
Боуэн
20
Боуэн
7
Сака
Остались в запасе
Сербия
Англия
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Джордже Петрович
ВР
24
Урош Спайич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
13
Неманья Стойич
ЦЗ
5
Неманья Максимович
ЦП
16
Срджан Мияилович
ЦП
7
Мият Гачинович
АП
11
Лазар Самарджич
АП
18
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
5
Эзри Конса
ЦЗ
15
Льюис Данк
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
4
Адам Уортон
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
11
Энтони Гордон
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
22
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Джордже Петрович
ВР
24
Урош Спайич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
13
Неманья Стойич
ЦЗ
5
Неманья Максимович
ЦП
16
Срджан Мияилович
ЦП
7
Мият Гачинович
АП
11
Лазар Самарджич
АП
18
Петар Ратков
ЦФ
Остались в запасе
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
5
Эзри Конса
ЦЗ
15
Льюис Данк
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
4
Адам Уортон
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
11
Энтони Гордон
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
22
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Сербия - Англия
2
Всего ударов по воротам
6
5
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
1
Нарушения
19
8
Офсайды
0
1
Количество передач
505
592
Сейвы
2
1
Точность передач %
86
89
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
1
2
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.17
0.54
Матчи команд
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Посещаемость:
48953 из 61973 зрителей (78%)
Где смотреть матч:
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