«Челябинск» – «Чайка»: прогноз и ставки на матч 8 сентября 2025 с коэффициентом 1.68

07 сентября 2025 8:34
Челябинск - Чайка
08 сент. 2025, понедельник 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.68
Победа «Челябинска»
Сделать ставку

8 сентября на стадионе «Центральный» в рамках 9-го тура Первой лиги встретятся «Челябинск» и «Чайка». Команды проводят сезон с разной динамикой: хозяева прочно обосновались в верхней части таблицы, тогда как гости балансируют на грани зоны вылета и находятся в глубоком игровом кризисе.

«Челябинск»

Команда из Челябинска демонстрирует уверенную и стабильную игру. После 8 туров в активе клуба 14 очков и 5-е место. В последних трeх матчах команда не проигрывала, а серия с забитыми мячами длится уже 8 игр. В домашней обстановке «Челябинск» особенно надeжен – 7 последних матчей на своeм поле без поражений. За пять туров коллектив забил 7 голов при 5 пропущенных. Нападающий Рамазан Гаджимурадов в хорошей форме и уже отметился 3 мячами в текущем розыгрыше. При этом оборона команды допускает отдельные огрехи, что видно по четырeм матчам подряд с пропущенными мячами, но они редко становятся критичными.

«Чайка»

Ситуация у гостей значительно хуже: всего 6 очков после 8 туров и 15-е место. Особенно тревожна форма последних недель – 4 поражения подряд, при этом в трeх из них команда уступила с разгромным счeтом. В последних пяти играх «Чайка» пропустила 16 мячей, что отражает большие проблемы в оборонительной линии. В атаке ситуация не лучше: всего 2 гола за 5 туров и в среднем 0.40 забитых за матч. Несмотря на то что команда забивает в трeх турах подряд, игра остаeтся несбалансированной, а выездной статус только усугубляет проблемы.

Факты о командах

«Челябинск»

  • 8 матчей подряд с голами
  • 7 домашних матчей без поражений
  • В среднем 1.40 гола за матч (последние 5)
  • Пропускает в 4 последних играх

«Чайка»

  • 4 поражения подряд
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • В среднем 3.20 пропущенных гола за матч
  • В среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр)

Личные встречи
67% (2)
33% (1)
0% (0)
7
Забитых мячей
1
2.33
В среднем за матч
0.33
5:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  5:0
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Челябинск
1 : 0
08.09.2025
Чайка
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Челябинск
5 : 0
11.05.2024
Чайка
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Чайка
1 : 1
30.03.2024
Челябинск

Прогноз на матч

Исходя из текущей формы и статистики, «Челябинск» имеет все шансы взять три очка. Команда демонстрирует сбалансированную игру и уверенность в атаке, в то время как «Чайка» продолжает терять очки и демонстрирует катастрофическую игру в обороне. Даже несмотря на неидеальную защиту хозяев, атакующая мощь и домашняя поддержка должны сыграть решающую роль. В матче стоит ждать победу хозяев и минимум два забитых мяча в ворота гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Челябинска» – коэффициент 1.68
  • Индивидуальный тотал «Челябинска» больше 1.5 – коэффициент 1.95
  • «Чайка» не забьeт – коэффициент 2.15

1.68
Победа «Челябинска»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Чайка Челябинск
Рекомендуем
18+
