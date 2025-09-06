7 сентября в Конье состоится центральный матч шестого тура европейской квалификации на чемпионат мира – сборная Турции примет дома команду Испании. Обе команды уверенно начали отборочный цикл и борются за лидерство в группе. В предстоящей встрече ожидается яркий футбол с акцентом на атаку.

Турция

Команда находится в хорошей форме и демонстрирует результативную игру. Победа над Грузией со счeтом 3:2 стала четвeртой в последних пяти матчах. Турция стабильно забивает – в среднем 2.20 мяча за игру за последние пять встреч. Лидер атаки Керем Актюркоглу продолжает впечатлять, имея 11 голов в 24 играх. В домашних матчах турки традиционно сильны – они не проигрывают в восьми из десяти последних встреч перед своими болельщиками. При этом оборона команды периодически даeт сбои, что подтверждается пятью пропущенными мячами за последние пять игр.

Испания

Испанцы уверенно ведут отбор, но не без огрехов в обороне. Команда забивает много (15 голов в 5 матчах), но при этом и пропускает – 11 мячей за тот же период. Особенно показательными стали матчи Лиги наций, где Испания устроила перестрелки с Францией (5:4), Нидерландами (3:3) и Португалией (2:2). Лучший бомбардир – Альваро Мората с 9 мячами в 23 играх – регулярно находит моменты. Команда не проигрывает в 20 из 22 последних матчей и забивает в десяти встречах подряд, что говорит о стабильной атакующей мощи.

Факты о командах

Турция

Победа в 4 из 5 последних матчей

Средняя результативность – 2.20 гола за матч

Не проигрывает дома в 8 из 10 последних игр

Пропускает в 3 из 5 последних матчей

Испания

Не проигрывает в 20 из 22 последних матчей

Забивает в 10 матчах подряд

Средняя результативность – 3.00 гола за матч

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч Турция – Испания

Форма обеих сборных обещает яркий и открытый матч. Турция играет с огнeм в атаке, но не всегда успевает в обороне. Испания, несмотря на звeздные имена, также допускает немало ошибок в защите, что даeт основания ожидать голы с обеих сторон. Темп игры должен быть высоким: обе команды предпочитают владеть мячом и искать пространство в атаке. Вероятен результативный сценарий с обменом голами, где Испания, как более классная команда, будет иметь некоторое преимущество. Однако Турция на своeм поле способна дать серьeзный бой.

Рекомендованные ставки: