Введите больше 2-х символов

Англия – Андорра: прогноз и ставки на матч 6 сентября 2025 с коэффициентом 1.50

05 сентября 2025 9:04
Англия - Андорра
06 сент. 2025, суббота 19:00 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 5 тур
1.50
Фора (-2.5) на Англию – коэффициент 1.50
6 сентября на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме состоится матч 5-го тура квалификации чемпионата мира. Лидер группы сборная Англии примет явного аутсайдера – команду Андорры. Матч обещает стать односторонним по характеру, и основная интрига заключается в том, с каким счeтом завершится уверенная победа хозяев.

Англия

Сборная Англии уверенно лидирует в своей отборочной группе, набрав максимальные 9 очков после трeх матчей. Победы над Албанией (2:0), Латвией (3:0) и Андоррой (1:0) подчeркивают надeжность команды как в атаке, так и в обороне.

Форма сборной также впечатляет: 12 забитых голов в последних 5 матчах, при этом пропущено лишь 3 мяча. Команда не пропускает в 3 матчах отборочного цикла подряд и выглядит стабильно даже против соперников более высокого уровня. Гарет Саутгейт делает ставку на классическое доминирование в контроле мяча и активное давление через фланги. Главной атакующей угрозой остаeтся Харри Кейн – у него 20 голов в 29 матчах.

Андорра

Сборная Андорры по-прежнему остаeтся одной из самых слабых в европейском футболе. Команда проиграла все 4 стартовые матча квалификации с общим счeтом 0:6. В последних 5 играх у андоррцев нет ни одного забитого мяча, а их оборона регулярно не выдерживает даже минимального давления – в среднем 1.60 пропущенных гола за матч.

В последних турах команда проиграла Англии (0:1), Албании (0:3), Сербии (0:3) и Латвии (0:1), и на фоне мощного соперника шансов на положительный результат у гостей практически нет. Учитывая слабую атаку и нестабильную оборону, андоррцы могут сосредоточиться на обороне, но против игроков уровня Премьер-лиги это вряд ли поможет.

Факты о командах:

Англия

  • Победа в 3 матчах квалификации подряд

  • Не пропускает в 3 играх отборочного цикла

  • В среднем: 2.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

  • Забивает в 14 матчах подряд

Андорра

  • Поражение в 4 турах квалификации
  • 0 забитых голов в последних 5 матчах
  • В среднем: 0.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 матчах квалификации подряд

Личные встречи
100% (7)
0% (0)
0% (0)
26
Забитых мячей
0
3.71
В среднем за матч
0
6:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  6:0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Андорра
0 : 1
07.06.2025
Англия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 7 тур
Андорра
0 : 5
09.10.2021
Англия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Англия
4 : 0
05.09.2021
Андорра
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 8 тур
Англия
6 : 0
10.06.2009
Андорра
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Андорра
0 : 2
06.09.2008
Англия
Отборочные матчи к ЧЕ, 9 тур
Андорра
0 : 3
28.03.2007
Англия
Отборочные матчи к ЧЕ, 2 тур
Англия
5 : 0
02.09.2006
Андорра
Прогноз на матч Англия – Андорра

На фоне статистики и формы команд очевидно, что Англия – безусловный фаворит. Даже несмотря на минимальную победу в первом круге (1:0), в домашнем матче стоит ожидать куда более уверенной игры и высокой результативности. Учитывая, что Андорра не может забить уже более 5 матчей подряд, а Англия регулярно оставляет ворота «сухими», ставка на победу хозяев без пропущенных голов выглядит оптимальной.

Ожидается доминирование Англии, разгром маловероятен из-за возможной ротации состава, но победа с запасом по голам – логичный сценарий.

Рекомендованные ставки:

  • Фора (-2.5) на Англию – коэффициент 1.50
  • Индивидуальный тотал Андорры меньше 0.5 – коэффициент 1.55

1.50
Фора (-2.5) на Англию – коэффициент 1.50
Автор: Гроховский Сергей
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Андорра Англия
Рекомендуем
18+
