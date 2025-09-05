6 сентября на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме состоится матч 5-го тура квалификации чемпионата мира. Лидер группы сборная Англии примет явного аутсайдера – команду Андорры. Матч обещает стать односторонним по характеру, и основная интрига заключается в том, с каким счeтом завершится уверенная победа хозяев.

Англия

Сборная Англии уверенно лидирует в своей отборочной группе, набрав максимальные 9 очков после трeх матчей. Победы над Албанией (2:0), Латвией (3:0) и Андоррой (1:0) подчeркивают надeжность команды как в атаке, так и в обороне.

Форма сборной также впечатляет: 12 забитых голов в последних 5 матчах, при этом пропущено лишь 3 мяча. Команда не пропускает в 3 матчах отборочного цикла подряд и выглядит стабильно даже против соперников более высокого уровня. Гарет Саутгейт делает ставку на классическое доминирование в контроле мяча и активное давление через фланги. Главной атакующей угрозой остаeтся Харри Кейн – у него 20 голов в 29 матчах.

Андорра

Сборная Андорры по-прежнему остаeтся одной из самых слабых в европейском футболе. Команда проиграла все 4 стартовые матча квалификации с общим счeтом 0:6. В последних 5 играх у андоррцев нет ни одного забитого мяча, а их оборона регулярно не выдерживает даже минимального давления – в среднем 1.60 пропущенных гола за матч.

В последних турах команда проиграла Англии (0:1), Албании (0:3), Сербии (0:3) и Латвии (0:1), и на фоне мощного соперника шансов на положительный результат у гостей практически нет. Учитывая слабую атаку и нестабильную оборону, андоррцы могут сосредоточиться на обороне, но против игроков уровня Премьер-лиги это вряд ли поможет.

Факты о командах:

Англия

Победа в 3 матчах квалификации подряд

Не пропускает в 3 играх отборочного цикла

В среднем: 2.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 14 матчах подряд

Андорра

Поражение в 4 турах квалификации

0 забитых голов в последних 5 матчах

В среднем: 0.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 4 матчах квалификации подряд

Прогноз на матч Англия – Андорра

На фоне статистики и формы команд очевидно, что Англия – безусловный фаворит. Даже несмотря на минимальную победу в первом круге (1:0), в домашнем матче стоит ожидать куда более уверенной игры и высокой результативности. Учитывая, что Андорра не может забить уже более 5 матчей подряд, а Англия регулярно оставляет ворота «сухими», ставка на победу хозяев без пропущенных голов выглядит оптимальной.

Ожидается доминирование Англии, разгром маловероятен из-за возможной ротации состава, но победа с запасом по голам – логичный сценарий.

Рекомендованные ставки: