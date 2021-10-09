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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Андорра - Англия
Андорра - Англия: обзор матча 09 октября 2021
Андорра
09.10.2021, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 7 тур
0 : 5
Завершен
Англия
17'
Б. Чилвел
40'
Б. Сака
59'
Т. Абрахам
79'
Д. Уорд-Проус
86'
Д. Грилиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Англия
86'
Желтая карточка
К. Коди
86'
ГОЛ! 0:5!
Д. Грилиш
Пас отдал
С. Джонстон
Замена
Ж. Сервос
️️️️
Ж. Рубио
82'
80'
Замена
О. Уоткинс
️️️️
Т. Абрахам
79'
Пенальти не реализован!
Д. Уорд-Проус
79'
ГОЛ! 0:4!
Д. Уорд-Проус
73'
Замена
М. Маунт
️️️️
Д. Лингард
72'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Д. Санчо
Замена
Ж. Алаез
️️️️
К. Мартинес
64'
Замена
Э. Гарсия
️️️️
И. Лима
63'
60'
Замена
Ф. Томори
️️️️
Д. Стоунз
59'
ГОЛ! 0:3!
Т. Абрахам
Пас отдал
Д. Санчо
Желтая карточка
М. Ребес
55'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Санчо
42'
Желтая карточка
Д. Стоунз
Желтая карточка
К. Мартинес
42'
40'
ГОЛ! 0:2!
Б. Сака
Пас отдал
Ф. Фоден
Замена
И. Лима
️️️️
К. Гарсия
31'
17'
ГОЛ! 0:1!
Б. Чилвел
Пас отдал
Д. Санчо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
18
Хесус Рубио
ЦЗ
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
8
Хавьер Виейра
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
9
Аарон Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Англия
13
Сэм Джонстон
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
7
Джесси Лингард
ЛВ
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
17
Джейдон Санчо
ПВ
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Андорра
13
Хиско
ВР
12
Икер Альварес
ВР
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
14
Жорди Алаез
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
11
Серхи Морено
АП
9
Куку
ЦФ
23
Эрик Де Паблос
ЦФ
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
14
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
17
Джек Грилиш
ЛВ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Мэйсон Маунт
АП
19
Олли Уоткинс
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
3-2-2-1
1
Хосеп Гомес
4
Ребес
8
Виейра
2
Мартинес
18
Рубио
5
Льовера
21
Гарсия
3
Валес
9
Санчес
4-1-3-2
13
Джонстон
12
Триппьер
5
Стоунз
16
Коди
3
Чилвел
17
Уорд-Проус
17
Санчо
7
Фоден
7
Лингард
11
Абрахам
7
Сака
4
Гарсия
6
Лима
6
Лима
4
Гарсия
Лима
5
Эмили Гарсия
5
Эмили Гарсия
Лима
18
Рубио
17
Сервос
17
Сервос
18
Рубио
2
Мартинес
14
Алаез
14
Алаез
2
Мартинес
5
Стоунз
14
Томори
14
Томори
5
Стоунз
7
Лингард
19
Маунт
19
Маунт
7
Лингард
17
Санчо
17
Грилиш
17
Грилиш
17
Санчо
11
Абрахам
19
Уоткинс
19
Уоткинс
11
Абрахам
Остались в запасе
Андорра
Англия
13
Хиско
ВР
12
Икер Альварес
ВР
7
Марк Пужоль
ЦП
11
Серхи Морено
АП
9
Куку
ЦФ
23
Эрик Де Паблос
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
4
Деклан Райс
ОП
1
Джордан Пикфорд
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
13
Хиско
ВР
12
Икер Альварес
ВР
7
Марк Пужоль
ЦП
11
Серхи Морено
АП
9
Куку
ЦФ
23
Эрик Де Паблос
ЦФ
Остались в запасе
4
Деклан Райс
ОП
1
Джордан Пикфорд
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Андорра - Англия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Эстади Насьонал
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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