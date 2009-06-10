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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Англия - Андорра
Англия - Андорра: обзор матча 10 июня 2009
Англия
10.06.2009, среда, 23:15
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 6, 8 тур
6 : 0
Завершен
Андорра
5'
У. Руни
29'
Ф. Лэмпард
39'
У. Руни
73'
Д. Дефо
75'
Д. Дефо
80'
П. Крауч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Андорра
Замена
Х. Гомес
️️️️
М. Пужоль
ГОЛ! 6:0!
П. Крауч
Замена
️️️️
Ф. Силва
ГОЛ! 5:0!
Д. Дефо
ГОЛ! 4:0!
Д. Дефо
Пас отдал
Г. Джонсон
Замена
У. Бридж
️️️️
Э. Коул
Замена
Э. Янг
️️️️
С. Джеррард
Замена
Д. Дефо
️️️️
У. Руни
Желтая карточка
М. Пужоль
Желтая карточка
Х. Санчес Сото
ГОЛ! 3:0!
У. Руни
Пас отдал
Г. Джонсон
ГОЛ! 2:0!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Т. Уолкотт
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
Пас отдал
Г. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
23
Роберт Грин
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
6
Джон Терри
(К)
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
14
Тео Уолкотт
ЛП
4
Стивен Джеррард
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
0
Дэвид Бекхэм
ПП
10
Уэйн Руни
ЦФ
9
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Андорра
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
7
Марк Пужоль
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
11
Серхи Морено
АП
0
Хули Санчес Сото
ЦФ
5
Фернандо Силва
ЦФ
Главный тренер
Давид Родриго
Англия
0
Пол Робинсон
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
18
Эшли Янг
ЛЗ
17
Шон Райт-Филлипс
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
19
Карлтон Коул
ЦФ
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
18
Виктор Родригес
ЦЗ
15
Жорди Эскура
ПЗ
3
Марк Валес
ЦП
4-4-2
23
Грин
3
Коул
5
Лескотт
6
Терри
2
Джонсон
14
Уолкотт
4
Джеррард
8
Лэмпард
0
Бекхэм
9
Крауч
10
Руни
2-2-1-2
5
Эмили Гарсия
18
Айяла
7
Пужоль
8
Виейра
11
Морено
5
Силва
0
Санчес Сото
3
Коул
3
Бридж
3
Бридж
3
Коул
4
Джеррард
18
Янг
18
Янг
4
Джеррард
10
Руни
9
Дефо
9
Дефо
10
Руни
7
Пужоль
1
Хосеп Гомес
1
Хосеп Гомес
7
Пужоль
3
Валес
3
Валес
Остались в запасе
Англия
Андорра
0
Пол Робинсон
ВР
17
Шон Райт-Филлипс
ЦП
19
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
18
Виктор Родригес
ЦЗ
15
Жорди Эскура
ПЗ
Главный тренер
Давид Родриго
Остались в запасе
0
Пол Робинсон
ВР
17
Шон Райт-Филлипс
ЦП
19
Карлтон Коул
ЦФ
Остались в запасе
18
Виктор Родригес
ЦЗ
15
Жорди Эскура
ПЗ
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Давид Родриго
Статистика матча Англия - Андорра
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Андорра
Лига наций, 5 тур
Андорра
- : -
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Косово
3 : 0
07.06.2026
Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Помощники судьи:
Ханс тен Хоове
Норбертус Йозефус Симонс (оба - Голландия)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 23:10 (прямая)
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