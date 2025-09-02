Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иордания Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Чайка» – «Ротор»: прогноз и ставки на матч 3 сентября 2025 с коэффициентом 2.20

02 сентября 2025 8:43
Чайка - Ротор
03 сент. 2025, среда 18:30 | Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
2.20
Победа «Ротора»
Сделать ставку

3 сентября на стадионе «Локомотив» в Волгограде состоится матч 8-го тура Первой лиги, в котором «Чайка» примет «Ротор». Обе команды столкнутся в условиях нужды набрать очки для улучшения своего положения в турнирной таблице. Ожидается напряженная борьба, где фактор домашнего поля может стать решающим.

«Чайка»

Команда из Волгограда в текущем сезоне не демонстрирует стабильных результатов, заняв 15 место в турнирной таблице после 7 туров с 6 очками. «Чайка» не может выиграть в последних 3 матчах, а в атаке у команды наблюдаются проблемы: в последних 5 играх было забито только 3 гола, что ставит под вопрос их способность эффективно играть впереди. Главный бомбардир команды, Глеб Пополитов, забил всего 2 гола в 7 матчах. В обороне «Чайка» также не выглядит стабильной, пропустив 11 голов в последних 5 играх. Проблемы в защите и атаке осложняют задачу «Чайке» в предстоящем матче.

«Ротор»

В отличие от «Чайки», «Ротор» находится в более комфортной ситуации. Команда набрала 11 очков и занимает 6 место в турнире, показывая стабильные результаты. В последних 5 матчах «Ротор» забивает в среднем 1.20 гола за игру и пропускает 0.80 гола за игру. Нападение под руководством Ильи Сафронова, который забил 3 гола в 7 матчах, работает слаженно. «Ротор» имеет хорошую динамику и не проигрывает в последних 3 играх. В обороне они также показывают достойные результаты, пропустив всего 3 гола в последних 5 матчах. С такой защитой и атакой команда будет стремиться добиться победы в матче против «Чайки».

Факты о командах

«Чайка»

  • Не может победить в 3 последних матчах
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру в последних 5 матчах
  • В последних 5 играх «Чайка» забивает 3 гола

«Ротор»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 матчах
  • В последних 5 играх «Ротор» забивает 6 голов

Личные встречи
46% (6)
38% (5)
15% (2)
13
Забитых мячей
10
1
В среднем за матч
0.77
3:0
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  0:6
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Чайка
0 : 6
03.09.2025
Ротор
Россия. Первая лига, 33 тур
Чайка
1 : 0
17.05.2025
Ротор
Россия. Первая лига, 8 тур
Ротор
0 : 0
02.09.2024
Чайка
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Чайка
3 : 1
26.05.2024
Ротор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Ротор
0 : 0
14.04.2024
Чайка
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Чайка
0 : 1
05.11.2023
Ротор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Ротор
0 : 0
09.09.2023
Чайка
Россия. Вторая лига. Группа 1, 4 тур
Чайка
2 : 1
28.05.2023
Ротор
Россия. Вторая лига. Группа 1, 24 тур
Чайка
0 : 0
15.04.2023
Ротор
Россия. Вторая лига. Группа 1, 12 тур
Ротор
0 : 0
09.10.2022
Чайка
Россия. ФНЛ, 12 тур
Чайка
2 : 1
07.09.2019
Ротор
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 26 тур
Чайка
2 : 0
07.05.2017
Ротор
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 12 тур
Ротор
0 : 3
16.10.2016
Чайка
Показать все

Прогноз на матч

Исходя из текущей формы команд, «Ротор» выглядит более предпочтительным кандидатом на победу в этом матче. «Чайка» не может найти свою игру, и проблемы в атаке и защите остаются актуальными. В то время как «Ротор» стабильно забивает и пропускает немного, демонстрируя баланс в обеих фазах игры. Учитывая текущую форму и статистику, можно ожидать, что «Ротор» победит в этом противостоянии, но победа будет добыта с минимальным перевесом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Ротора» – коэффициент 2.20
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.50
  • Ожидаемый исход – победа «Ротор» с минимальным перевесом, 1:0 или 2:1.

2.20
Победа «Ротора»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига Ротор Чайка
Другие прогнозы
05.09.2025
21:00
1.80
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния - Канада
Обе забьют
05.09.2025
21:45
1.80
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Словения - Швеция
Победа Швеции с форой (0)
05.09.2025
21:45
1.85
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Швейцария - Косово
Обе забьют
05.09.2025
21:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 5 тур
Греция - Беларусь
Победа Греции
05.09.2025
21:45
1.75
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Фарерские острова - Хорватия
Победа Хорватии с форой (-2)
05.09.2025
21:45
1.88
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Черногория - Чехия
Победа Чехии
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 