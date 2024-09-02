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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Чайка
Ротор - Чайка: обзор матча 02 сентября 2024
Ротор
02.09.2024, понедельник, 19:30
Россия. Первая лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Чайка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротор - Чайка
88'
Желтая карточка
А. Нестеров
75'
Желтая карточка
А. Хохлачев
Замена
И. Пяткин
️️️️
Д. Таликин
73'
73'
Замена
Д. Пелих
️️️️
О. Николаев
Желтая карточка
М. Швецов
72'
72'
Замена
М. Ужгин
️️️️
А. Ивашин
Замена
Ю. Завезен
️️️️
Е. Болотов
65'
Замена
В. Тюрин
️️️️
З. Плиев
65'
Замена
В. Морозов
️️️️
И. Кухарчук
59'
Желтая карточка
Д. Прищепа
58'
Замена
М. Агеев
️️️️
Т. Касимов
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
44
Илья Кухарчук
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
7
Никита Маляров
ЦП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
13
Данила Янов
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
95
Артём Лутцев
ОП
85
Иван Пяткин
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
10
Владислав Морозов
ЦФ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
3-4-1-1-1
13
Чагров
35
Прищепа
5
Шумских
3
Швецов
3
Плиев
19
Плотников
57
Болотов
28
Семенов
97
Таликин
31
Касимов
44
Кухарчук
4-2-2-2
1
Штепа
2
Нестеров
99
Евдокимов
45
Кармаев
24
Ивашин
7
Маляров
10
Бамматгереев
13
Янов
11
Николаев
19
Руденко
7
Хохлачев
97
Таликин
85
Пяткин
85
Пяткин
97
Таликин
57
Болотов
22
Завезен
22
Завезен
57
Болотов
3
Плиев
13
Тюрин
13
Тюрин
3
Плиев
44
Кухарчук
10
Морозов
10
Морозов
44
Кухарчук
31
Касимов
13
Агеев
13
Агеев
31
Касимов
24
Ивашин
61
Ужгин
61
Ужгин
24
Ивашин
11
Николаев
2
Пелих
2
Пелих
11
Николаев
Остались в запасе
Ротор
Чайка
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
95
Андрей Ходанович
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Ротор - Чайка
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Линкин (Воронеж)
Дмитрий Маликов (Новоалтайск)
Резервный судья:
Матвей Заика (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Иван Егоров (Москва)
Инспектор:
Дмитрий Попов (Москва)
Стадион:
Волгоград Арена
Посещаемость:
20502 из 45015 зрителей (45%)
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