«Волгарь» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.82

30 августа 2025 10:39
Волгарь - Текстильщик
31 авг. 2025, воскресенье 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.82
Обе команды забьют
Сделать ставку

В седьмом туре Второй лиги А состоится матч между «Волгарeм» и «Текстильщиком». Обе команды находятся в разных частях таблицы, но демонстрируют схожие цифры в плане результативности. «Волгарь» постарается воспользоваться преимуществом домашнего поля, где команда не проигрывает на протяжении шести матчей, тогда как «Текстильщик» набрал хорошую форму и входит в топ-4.

«Волгарь»

Команда из Астрахани не побеждает в трeх последних турах лиги, но при этом сумела пройти «Чертаново» в Кубке. В чемпионате «Волгарь» проиграл «Машуку-КМВ» и «Велесу», а также сыграл вничью с «Сибирью». При этом в последних пяти матчах команда забила 6 голов и пропустила столько же, демонстрируя сбалансированный, но не самый стабильный футбол. На своeм поле коллектив показывает куда более уверенную игру, регулярно забивая и редко уступая.

«Текстильщик»

Гости идут на четвeртом месте и не проигрывают четыре тура подряд, набрав в них восемь очков. Победа над «Ленинградцем» в прошлом туре стала подтверждением роста игровой формы. «Текстильщик» забивает в каждом из последних четырeх туров, а общий баланс голов за пять матчей – 6 забитых и 4 пропущенных. При этом оборона действует чуть надeжнее, чем у соперника, пропуская в среднем меньше одного мяча за игру.

Факты о командах

«Волгарь»

  • Не побеждает в трeх турах подряд
  • Забивает и пропускает в среднем по 1.20 мяча за игру
  • Не проигрывает дома на протяжении шести матчей

«Текстильщик»

  • Не проигрывает четыре тура подряд
  • В каждом из последних четырeх туров команда обязательно забивает
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч

Личные встречи
33% (2)
67% (4)
0% (0)
6
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
0.67
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
Волгарь
2 : 1
12.10.2024
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик
0 : 0
17.08.2024
Волгарь
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волгарь
1 : 1
02.04.2022
Текстильщик
Россия. ФНЛ, 12 тур
Текстильщик
1 : 2
19.09.2021
Волгарь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Текстильщик
1 : 1
07.04.2021
Волгарь
Россия. ФНЛ, 15 тур
Волгарь
0 : 0
13.10.2020
Текстильщик
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды имеют близкие показатели результативности, и встреча обещает быть равной. «Волгарь» силeн на своeм поле, но «Текстильщик» выглядит более собранным и стабильно набирает очки. Обе команды склонны к открытой игре, и с высокой долей вероятности смогут отличиться голами. Однако «Волгарь» теряет очки слишком часто и не выглядит готовым переиграть соперника, находящегося на подъeме. С учeтом текущей формы команд, наиболее вероятным выглядит ничейный исход при обмене голами.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.82
  • Ничья – коэффициент 3.20

1.82
Обе команды забьют
Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Текстильщик Волгарь
