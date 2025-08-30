В седьмом туре Второй лиги А состоится матч между «Волгарeм» и «Текстильщиком». Обе команды находятся в разных частях таблицы, но демонстрируют схожие цифры в плане результативности. «Волгарь» постарается воспользоваться преимуществом домашнего поля, где команда не проигрывает на протяжении шести матчей, тогда как «Текстильщик» набрал хорошую форму и входит в топ-4.

«Волгарь»

Команда из Астрахани не побеждает в трeх последних турах лиги, но при этом сумела пройти «Чертаново» в Кубке. В чемпионате «Волгарь» проиграл «Машуку-КМВ» и «Велесу», а также сыграл вничью с «Сибирью». При этом в последних пяти матчах команда забила 6 голов и пропустила столько же, демонстрируя сбалансированный, но не самый стабильный футбол. На своeм поле коллектив показывает куда более уверенную игру, регулярно забивая и редко уступая.

«Текстильщик»

Гости идут на четвeртом месте и не проигрывают четыре тура подряд, набрав в них восемь очков. Победа над «Ленинградцем» в прошлом туре стала подтверждением роста игровой формы. «Текстильщик» забивает в каждом из последних четырeх туров, а общий баланс голов за пять матчей – 6 забитых и 4 пропущенных. При этом оборона действует чуть надeжнее, чем у соперника, пропуская в среднем меньше одного мяча за игру.

Факты о командах

«Волгарь»

Не побеждает в трeх турах подряд

Забивает и пропускает в среднем по 1.20 мяча за игру

Не проигрывает дома на протяжении шести матчей

«Текстильщик»

Не проигрывает четыре тура подряд

В каждом из последних четырeх туров команда обязательно забивает

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч

Прогноз на матч

Обе команды имеют близкие показатели результативности, и встреча обещает быть равной. «Волгарь» силeн на своeм поле, но «Текстильщик» выглядит более собранным и стабильно набирает очки. Обе команды склонны к открытой игре, и с высокой долей вероятности смогут отличиться голами. Однако «Волгарь» теряет очки слишком часто и не выглядит готовым переиграть соперника, находящегося на подъeме. С учeтом текущей формы команд, наиболее вероятным выглядит ничейный исход при обмене голами.

Рекомендованные ставки