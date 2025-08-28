29 августа в матче первого тура Высшей лиги Саудовской Аравии на стадионе King Abdullah Sport City Stadium встретятся «Аль-Таавун» и «Аль-Наср». Обе команды активно проводят концовку лета и готовы вступить в новый чемпионат с высокими задачами.

«Аль-Таавун»

«Аль-Таавун» завершил прошлый сезон на фоне нестабильных результатов. В последних пяти встречах команда забила семь голов, но пропустила девять. Особенно заметна уязвимость в обороне – коллектив пропускает в десяти матчах подряд, что существенно снижает его шансы против фаворитов. В атаке, однако, «Аль-Таавун» показывает активность: три гола в игре против «Аль-Рияда» и забитые мячи в каждом из последних четырeх матчей. Средняя результативность составляет 1.40 гола за игру, что делает команду способной огорчить любого соперника, в том числе и «Аль-Наср».

«Аль-Наср»

Клуб из Эр-Рияда входит в новый сезон в качестве одного из главных претендентов на титул. В последних пяти матчах «Аль-Наср» забил 15 мячей и пропустил семь. Команда отличается высокой результативностью – в среднем три гола за игру. Серия из 19 матчей с забитыми мячами подчeркивает стабильность атаки, которая способна вскрывать даже самые организованные обороны. При этом защита не всегда выглядит надeжно: клуб пропускает в пяти из последних семи встреч. Несмотря на отдельные проблемы, сила атаки и класс игроков позволяют «Аль-Насру» оставаться явным фаворитом в этой паре.

Факты о командах

«Аль-Таавун»

Забивает в каждом из последних четырeх матчей.

Пропускает в десяти последних встречах.

Средняя результативность – 1.40 гола за игру.

В последних пяти матчах пропускает 1.80 гола за игру.

«Аль-Наср»

Забивает в 19 матчах подряд.

Средняя результативность – 3.00 гола за игру.

Пропускает в пяти из семи последних матчей.

В последних пяти встречах забил 15 голов.

Прогноз на матч

«Аль-Таавун» имеет атакующий потенциал и способен навязать борьбу, но уязвимость в обороне может стать ключевым фактором. «Аль-Наср» обладает мощной линией нападения, регулярно забивает и демонстрирует высокий уровень реализации моментов. С учeтом статистики можно предположить, что хозяева также смогут отличиться, но общий перевес будет на стороне гостей. Оптимальным вариантом видится победа «Аль-Насра» при результативной игре обеих команд.

Рекомендованные ставки