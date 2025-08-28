Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Таавун» – «Аль-Наср»: прогноз и ставки на матч 29 августа 2025 с коэффициентом 1.60

28 августа 2025 9:32
Аль-Таавун - Аль-Наср
29 авг. 2025, пятница 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Аль-Насра»
Сделать ставку

29 августа в матче первого тура Высшей лиги Саудовской Аравии на стадионе King Abdullah Sport City Stadium встретятся «Аль-Таавун» и «Аль-Наср». Обе команды активно проводят концовку лета и готовы вступить в новый чемпионат с высокими задачами.

«Аль-Таавун»

«Аль-Таавун» завершил прошлый сезон на фоне нестабильных результатов. В последних пяти встречах команда забила семь голов, но пропустила девять. Особенно заметна уязвимость в обороне – коллектив пропускает в десяти матчах подряд, что существенно снижает его шансы против фаворитов. В атаке, однако, «Аль-Таавун» показывает активность: три гола в игре против «Аль-Рияда» и забитые мячи в каждом из последних четырeх матчей. Средняя результативность составляет 1.40 гола за игру, что делает команду способной огорчить любого соперника, в том числе и «Аль-Наср».

«Аль-Наср»

Клуб из Эр-Рияда входит в новый сезон в качестве одного из главных претендентов на титул. В последних пяти матчах «Аль-Наср» забил 15 мячей и пропустил семь. Команда отличается высокой результативностью – в среднем три гола за игру. Серия из 19 матчей с забитыми мячами подчeркивает стабильность атаки, которая способна вскрывать даже самые организованные обороны. При этом защита не всегда выглядит надeжно: клуб пропускает в пяти из последних семи встреч. Несмотря на отдельные проблемы, сила атаки и класс игроков позволяют «Аль-Насру» оставаться явным фаворитом в этой паре.

Факты о командах

«Аль-Таавун»

  • Забивает в каждом из последних четырeх матчей.
  • Пропускает в десяти последних встречах.
  • Средняя результативность – 1.40 гола за игру.
  • В последних пяти матчах пропускает 1.80 гола за игру.

«Аль-Наср»

  • Забивает в 19 матчах подряд.
  • Средняя результативность – 3.00 гола за игру.
  • Пропускает в пяти из семи последних матчей.
  • В последних пяти встречах забил 15 голов.

Личные встречи
20% (1)
40% (2)
40% (2)
5
Забитых мячей
8
1
В среднем за матч
1.6
2:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  1:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Наср
1 : 1
16.05.2025
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Таавун
1 : 1
17.01.2025
Аль-Наср
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Таавун
0 : 2
14.08.2024
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Таавун
1 : 4
30.12.2023
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Наср
0 : 2
18.08.2023
Аль-Таавун

Прогноз на матч

«Аль-Таавун» имеет атакующий потенциал и способен навязать борьбу, но уязвимость в обороне может стать ключевым фактором. «Аль-Наср» обладает мощной линией нападения, регулярно забивает и демонстрирует высокий уровень реализации моментов. С учeтом статистики можно предположить, что хозяева также смогут отличиться, но общий перевес будет на стороне гостей. Оптимальным вариантом видится победа «Аль-Насра» при результативной игре обеих команд.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Насра» – коэффициент 1.60
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.70
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.65

1.60
Победа «Аль-Насра»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Таавун
Другие прогнозы
29.08.2025
15:30
2.05
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Полтава - Заря
Обе забьют
29.08.2025
16:30
1.80
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Нафтан - Ислочь
Победа «Ислочи»
29.08.2025
18:00
2.90
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Родина - Торпедо
Ничья
29.08.2025
18:00
2.05
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Кудровка - Карпаты
Обе забьют
29.08.2025
19:30
3.10
Италия. Серия А, 2 тур
Кремонезе - Сассуоло
Ничья
29.08.2025
20:30
1.65
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Витебск - Молодечно
Победа «Витебска»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 