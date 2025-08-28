Введите ваш ник на сайте
«Кремонезе» – «Сассуоло»: прогноз и ставки на матч 29 августа 2025 с коэффициентом 3.10

28 августа 2025 9:13
Кремонезе - Сассуоло
29 авг. 2025, пятница 19:30 | Италия. Серия А, 2 тур
Перейти в онлайн матча
3.10
Ничья
Сделать ставку

29 августа на стадионе «Джованни Зини» в Кремоне местный «Кремонезе» примет «Сассуоло» во 2 туре Серии А. Обе команды стартовали по-разному: хозяева сенсационно обыграли «Милан» на выезде, а гости уступили дома «Наполи». Игра обещает стать открытой, ведь обе стороны стремятся закрепить свои позиции в таблице уже на старте сезона.

«Кремонезе»

Коллектив начал сезон с впечатляющего результата – победы над «Миланом» 2:1, что стало подтверждением хорошей формы команды. В последних пяти встречах клуб забил шесть голов и пропустил пять. Средняя результативность – 1.20 гола за матч, а в обороне показатели также стабильны – в среднем 1.00 пропущенный. Кроме того, команда уверенно чувствует себя дома: в восьми из десяти последних встреч на своeм поле «Кремонезе» не проигрывает. Важной чертой игры является организованная оборона и быстрые переходы в атаку.

«Сассуоло»

Для гостей старт получился неудачным: поражение 0:2 от «Наполи» подчеркнуло их слабые стороны в атаке. Однако в последних пяти матчах «Сассуоло» забил пять голов и пропустил три. Средние показатели выглядят достаточно ровно: 1.00 забитый и 0.60 пропущенного за игру. Важно отметить, что в трeх последних гостевых встречах Серии А команда неизменно играла вничью, что говорит о способности удерживать результат, но не доводить его до победного.

Факты о командах

«Кремонезе»

  • В среднем 1.20 гола за игру и 1.00 пропущенный в последних матчах.
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних игр.
  • Победил «Милан» в первом туре.
  • Забивает в 3 последних матчах против «Сассуоло».

«Сассуоло»

  • В среднем 1.00 гола за игру и 0.60 пропущенного в последних матчах.
  • Играет вничью в 3 последних выездных встречах Серии А.
  • Пропустил всего 3 гола в последних пяти играх.
  • Забивает в трeх последних матчах против «Кремонезе».

Личные встречи
25% (1)
50% (2)
25% (1)
7
Забитых мячей
5
1.75
В среднем за матч
1.25
4:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  1:1
Италия. Серия В, 37 тур
Кремонезе
1 : 1
04.05.2025
Сассуоло
Италия. Серия В, 4 тур
Сассуоло
1 : 4
31.08.2024
Кремонезе
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
3 : 2
06.03.2023
Кремонезе
Италия. Серия А, 5 тур
Кремонезе
0 : 0
04.09.2022
Сассуоло

Прогноз на матч

«Кремонезе» подходит к матчу в хорошем настроении после яркой победы над топ-соперником, и фактор домашнего поля будет ключевым. «Сассуоло» же показывает осторожный футбол и старается минимизировать ошибки в обороне, что может привести к закрытой игре с небольшим количеством моментов. Учитывая статистику и текущую форму, наиболее вероятным исходом видится ничья, но с высокой вероятностью обмена голами.

Рекомендованные ставки

  • Ничья – коэффициент 3.10
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.75
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

3.10
Ничья
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Сассуоло Кремонезе
Рекомендуем
18+
