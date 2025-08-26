Введите ваш ник на сайте
«Брюгге» – «Рейнджерс»: прогноз и ставки на матч 27 августа 2025 с коэффициентом 1.80

26 августа 2025 8:28
Брюгге - Рейнджерс
27 авг. 2025, среда 22:00 | Лига чемпионов, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Брюгге»
Сделать ставку

27 августа на стадионе «Ян Брейдель» состоится ответный матч плей-офф Лиги чемпионов, где бельгийский «Брюгге» примет шотландский «Рейнджерс». В первой встрече команда из Бельгии показала мощь в атаке и одержала уверенную победу со счетом 3:1, получив значительное преимущество перед домашней игрой. Однако шотландский клуб славится характером и постарается навязать борьбу, ведь речь идет о выходе в групповой этап главного европейского турнира.

«Брюгге»

Бельгийцы подходят к матчу в отличной форме. Команда выиграла пять последних встреч, три из которых пришлись на Лигу чемпионов. В атаке «Брюгге» действует агрессивно: 10 голов в последних пяти играх и стабильная результативность. При этом оборона выглядит надежно – лишь 3 пропущенных мяча за тот же отрезок. На своем поле «Брюгге» демонстрирует уверенную игру, грамотно контролирует мяч и редко позволяет сопернику много создавать.

«Рейнджерс»

Шотландский клуб оказался в сложном положении после домашнего поражения. «Рейнджерс» стабильно забивают, отличившись в 16 матчах подряд, однако их оборона нестабильна – 9 пропущенных голов в пяти последних встречах. Важно, что команда не опускает руки и на выезде также показывает результативный футбол. Тем не менее нагрузка в национальном чемпионате и еврокубках заметно сказывается на стабильности игры.

Факты о командах

«Брюгге»

  • Победа в 5 последних матчах
  • В среднем: 2.00 забито и 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 16 матчах подряд
  • 3 победы подряд в Лиге чемпионов

«Рейнджерс»

  • В среднем: 1.60 забито и 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 16 матчах подряд
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • Победа в Кубке лиги с 4 забитыми мячами

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
3
Забитых мячей
1
3
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:3
Лига чемпионов, 4 раунд
Рейнджерс
1 : 3
19.08.2025
Брюгге

Прогноз на матч «Брюгге» – «Рейнджерс»

Форма «Брюгге» и преимущество после гостевой победы делают их очевидным фаворитом. Команда уверенно сочетает сбалансированную оборону и продуктивную атаку. «Рейнджерс» наверняка постарается сыграть агрессивно впереди, но их уязвимость в обороне может снова стать ключевым фактором. Оптимальным выбором выглядит ставка на победу хозяев с возможным обменом голами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Брюгге» – коэффициент 1.80
  • Обе забьют – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.80
Победа «Брюгге»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Лига чемпионов Рейнджерс Брюгге
27.08.2025
16:15
2.05
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
Крылья Советов - Динамо
Тотал больше 2.5 голов
27.08.2025
18:30
1.65
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
Сочи - Краснодар
Победа «Краснодара»
27.08.2025
19:30
1.95
Лига Европы, 4 раунд
АЕК - Бранн
Тотал больше 2.5 голов
27.08.2025
19:45
2.05
Лига чемпионов, 4 раунд
Карабах - Ференцварош
Победа «Карабаха»
27.08.2025
19:45
1.72
Лига конференций, 4 раунд
Рига - Спарта
Обе забьют
27.08.2025
20:45
1.80
Россия. Кубок, группа D, 3 тур
Балтика - ЦСКА
Победа ЦСКА
