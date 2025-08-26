Введите ваш ник на сайте
«Бенфика» – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 27 августа 2025 с коэффициентом 1.80

26 августа 2025 8:19
Бенфика - Фенербахче
27 авг. 2025, среда 22:00 | Лига чемпионов, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Бенфики»
Сделать ставку

27 августа в Лиссабоне на «Эштадиу да Луш» состоится ответный матч плей-офф Лиги чемпионов, где «Бенфика» примет «Фенербахче». Первая встреча в Стамбуле завершилась нулевой ничьей, и теперь судьба путeвки в групповой этап решится в Португалии. Хозяева обладают серьeзным опытом выступлений в еврокубках и стабильной игрой в обороне, тогда как гости постараются использовать свою атакующую мощь, чтобы навязать борьбу и добиться исторического успеха.

«Бенфика»

Португальская команда проводит квалификацию уверенно. В трeх последних матчах Лиги чемпионов «Бенфика» не только не проигрывает, но и сохраняет свои ворота «сухими». В пяти последних встречах во всех турнирах лиссабонцы забили 8 голов и при этом не пропустили ни одного, что подчeркивает надeжность оборонительной линии. Средний показатель результативности – 1,6 забитого гола за игру. «Бенфика» традиционно сильна дома, а также отличается стабильной серией в 7 матчей без поражений, что делает еe фаворитом предстоящего противостояния.

«Фенербахче»

Турецкий клуб демонстрирует активную и атакующую манеру игры. В последних пяти матчах «Фенербахче» забил 9 мячей, в среднем 1,8 за игру, но при этом оборона даeт сбои – 5 пропущенных голов. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних встреч, но нулевая ничья в первом матче против «Бенфики» оставляет для гостей сложную задачу: необходимо забивать в Лиссабоне. Потенциал в атаке у команды высокий, что показал результат в дуэли с «Фейеноордом» (5:2), однако против организованной обороны «Бенфики» реализовать моменты будет значительно труднее.

Факты о командах

«Бенфика»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах.
  • Не пропускает в 6 играх подряд.
  • В среднем: 1.60 забито, 0.00 пропущено (последние 5 матчей).
  • Забивает в 25 из 27 последних встреч.

«Фенербахче»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних игр.
  • В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 матчей).
  • Забивает в 4 последних матчах.
  • Отличается высокой результативностью в квалификации (9 голов в 5 играх).

Личные встречи
40% (2)
40% (2)
20% (1)
5
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
0.6
3:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Лига чемпионов, 4 раунд
Фенербахче
0 : 0
20.08.2025
Бенфика
Лига чемпионов, 3 раунд
Фенербахче
1 : 1
14.08.2018
Бенфика
Лига чемпионов, 3 раунд
Бенфика
1 : 0
07.08.2018
Фенербахче
Лига Европы, 1/2 финала
Бенфика
3 : 1
02.05.2013
Фенербахче
Лига Европы, 1/2 финала
Фенербахче
1 : 0
25.04.2013
Бенфика

Прогноз на матч «Бенфика» – «Фенербахче»

«Бенфика» подходит к матчу с прочной серией без пропущенных мячей, что является главным преимуществом перед ответной игрой. «Фенербахче» наверняка сделает акцент на атаке, ведь только забитый гол позволит рассчитывать на проход. Однако стиль гостей оставляет бреши в обороне, чем могут воспользоваться португальцы. Хозяева будут контролировать игру и стремиться забить первыми, что позволит им диктовать темп. Вероятнее всего, встреча получится результативной, но общий перевес сохраняется за «Бенфикой», которая выглядит стабильнее и надeжнее.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Бенфики» – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
  • Обе забьют – коэффициент 1.95

1.80
Победа «Бенфики»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Лига чемпионов Фенербахче Бенфика
