Спартак - Зенит
Лига чемпионов
Фенербахче - Бенфика
Фенербахче - Бенфика: онлайн-трансляция 20 августа 2025
Фенербахче
20.08.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, Play-offs
- : -
Ответный матч – 27.08.2025
Не начался
Бенфика
Матч
Личные встречи
Статистика матча Фенербахче - Бенфика
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Фенербахче
Бенфика
«Гезтепе» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025
Вчера, 20:20
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
«Бенфика» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025
12 августа, 20:50
«Фенербахче» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025
12 августа, 18:50
Клуб Моуринью заинтересован в Зинченко
11 августа, 09:27
«Гезтепе» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025
Вчера, 20:20
Вчера, 20:20
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
«Фенербахче» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025
12 августа, 18:50
12 августа, 18:50
Клуб Моуринью заинтересован в Зинченко
11 августа, 09:27
11 августа, 09:27
«Фенербахче» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.80
11 августа, 08:51
11 августа, 08:51
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
13 августа, 01:07
3
«Бенфика» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025
12 августа, 20:50
12 августа, 20:50
«Бенфика» – «Ницца»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.65
11 августа, 09:05
11 августа, 09:05
Агент Батракова подтвердил интерес «Бенфики» к игроку
10 августа, 13:20
2
10 августа, 13:20
2
«Ницца» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2025
6 августа, 20:50
6 августа, 20:50
Больше новостей
Лига чемпионов
Лига чемпионов, Play-offs
Рейнджерс
- : -
19.08.2025
Брюгге
Лига чемпионов, Play-offs
Црвена Звезда
- : -
19.08.2025
Пафос
Лига чемпионов, Play-offs
Ференцварош
- : -
19.08.2025
Карабах
Лига чемпионов, Play-offs
Фенербахче
- : -
20.08.2025
Бенфика
Лига чемпионов, Play-offs
Селтик
- : -
20.08.2025
Кайрат
Лига чемпионов, Play-offs
Рейнджерс
- : -
19.08.2025
Брюгге
Лига чемпионов, Play-offs
Црвена Звезда
- : -
19.08.2025
Пафос
Лига чемпионов, Play-offs
Ференцварош
- : -
19.08.2025
Карабах
Лига чемпионов, Play-offs
Фенербахче
- : -
20.08.2025
Бенфика
Лига чемпионов, Play-offs
Селтик
- : -
20.08.2025
Кайрат
Последние матчи
Фенербахче
Бенфика
Португалия. Примейра, 2 тур
Эштрела
0 : 1
16.08.2025
Бенфика
Турция. Суперлига, 2 тур
Гезтепе
0 : 0
16.08.2025
Фенербахче
Лига чемпионов, 3 раунд
Бенфика
2 : 0
12.08.2025
Ницца
Лига чемпионов, 3 раунд
Фенербахче
5 : 2
12.08.2025
Фейеноорд
Лига чемпионов, 3 раунд
Фейеноорд
2 : 1
06.08.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 2 тур
Гезтепе
0 : 0
16.08.2025
Фенербахче
Лига чемпионов, 3 раунд
Фенербахче
5 : 2
12.08.2025
Фейеноорд
Лига чемпионов, 3 раунд
Фейеноорд
2 : 1
06.08.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
2 : 1
31.05.2025
Коньяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Португалия. Примейра, 2 тур
Эштрела
0 : 1
16.08.2025
Бенфика
Лига чемпионов, 3 раунд
Бенфика
2 : 0
12.08.2025
Ницца
Лига чемпионов, 3 раунд
Ницца
0 : 2
06.08.2025
Бенфика
Суперкубок Португалии, Финал
Спортинг
0 : 1
31.07.2025
Бенфика
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
Бенфика
1 : 4
28.06.2025
Челси
