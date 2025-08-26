27 августа на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку «Карабах» примет венгерский «Ференцварош» в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась уверенной победой азербайджанской команды со счeтом 3:1, и теперь хозяева находятся в выгодной позиции для выхода в групповой этап. Однако гости имеют богатый опыт европейских кампаний и способны прибавить в решающем матче.

«Карабах»

Азербайджанский клуб показывает стабильную игру в квалификации Лиги чемпионов. В последних пяти матчах команда забила 10 голов и пропустила всего 3. Особенно важно, что «Карабах» неизменно забивает в еврокубках – серия длится уже пять матчей подряд. Сильной стороной коллектива остаeтся дисциплинированная оборона, которая допускает в среднем лишь 0,6 гола за игру. В атаке команда действует разнообразно: в матчах против «Шкендии» и «Ференцвароша» игроки демонстрировали высокую реализацию моментов. На внутренней арене результат нестабилен, что видно по поражению от «Сумгаита» (0:1), но в еврокубках «Карабах» выглядит гораздо собраннее.

«Ференцварош»

Венгерский чемпион в первой игре серьeзно осложнил себе задачу, уступив дома 1:3. Несмотря на это, команда обладает атакующим потенциалом: в последних пяти встречах «Ференцварош» забил 9 мячей. При этом оборона остаeтся уязвимой – 6 пропущенных голов за тот же отрезок. Команда хорошо играет в выездных матчах: серия из 14 игр без поражений в Лиге чемпионов на чужом поле подчeркивает их стойкость. Однако текущее состояние оборонительной линии вызывает вопросы: средний показатель пропущенных – 1,2 за игру, и против дисциплинированного «Карабаха» это может стать ключевым фактором.

Факты о командах

«Карабах»

Побеждает в 5 последних матчах Лиги чемпионов.

В среднем: 2.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр).

Обязательно забивает в 5 матчах подряд.

Пропускает в 3 последних встречах.

«Ференцварош»

Не проигрывает в 14 гостевых матчах Лиги чемпионов.

В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр).

Забивает в 4 матчах подряд.

Пропускает в большинстве последних игр, включая первую встречу с «Карабахом».

Прогноз на матч «Карабах» – «Ференцварош»

Хозяева подходят к матчу с комфортным преимуществом, но расслабляться им нельзя: «Ференцварош» имеет опыт камбеков в еврокубках и достаточно сильную атаку. Сценарий встречи предполагает, что «Карабах» будет играть осторожно, делая ставку на контроль и быстрые контратаки. «Ференцварош» вынужден атаковать с первых минут, что может привести как к их голу, так и к шансам хозяев на ответные выпады. Вероятен результативный матч с обменом голами, но общий перевес остаeтся на стороне азербайджанцев.

Рекомендованные ставки