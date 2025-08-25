26 августа в Алматы на стадионе «Орталык» пройдeт ответный матч плей-офф Лиги чемпионов, где «Кайрат» примет шотландский «Селтик». Первая встреча завершилась без голов, и теперь именно на домашнем поле казахстанскому клубу придeтся искать шансы на успех. В то же время гости выглядят фаворитом противостояния благодаря более высокому уровню состава и статистике последних игр.

«Кайрат»

Команда из Алматы продолжает демонстрировать упорство в еврокубках. В четырeх последних матчах Лиги чемпионов «Кайрат» не проигрывал, что говорит о надeжности схемы игры в обороне. При этом результативность остаeтся низкой: всего 4 гола за 5 матчей, то есть менее одного в среднем. Оборона выглядит более уверенно – 0.8 пропущенного за встречу. Внутри чемпионата Казахстана «Кайрат» нестабилен, но в еврокубках способен сражаться за результат. Главный вопрос перед ответным матчем – хватит ли атакующего потенциала, чтобы взломать защиту соперника, которая выглядит одной из лучших в квалификации.

«Селтик»

Шотландский клуб подходит к встрече в отличной форме. За последние пять матчей «Селтик» забил 10 голов и пропустил всего один. Команда демонстрирует мощную игру в атаке и дисциплину в обороне: средние показатели – 2.0 забитого и лишь 0.2 пропущенного за игру. В национальном чемпионате и кубках клуб идeт уверенно, побеждая даже при ротации состава. Также важно, что «Селтик» стабильно забивает – в 19 из 21 последних матчей. Это подтверждает высокий уровень атакующей линии и даeт основания считать, что и в Алматы гости найдут моменты для голов.

Факты о командах

«Кайрат»

Не проигрывает в 4 последних матчах Лиги чемпионов

В среднем: 0.8 забито и 0.8 пропущено за игру (последние 5 встреч)

В 11 последних матчах команда всегда забивает

Сильная сторона – надeжная оборона, слабая – результативность

«Селтик»

Не проигрывает в 6 последних матчах

В среднем: 2.0 забито и 0.2 пропущено за игру (последние 5 встреч)

Забивает в 19 из 21 последних матчей

Практически не допускает ошибок в защите

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Лига чемпионов, 4 раунд Селтик 0 : 0 Кайрат

Прогноз на матч «Кайрат» – «Селтик»

Сценарий ответного матча во многом будет зависеть от того, удастся ли «Кайрату» навязать высокий темп и использовать поддержку трибун. Команда хозяев наверняка сделает ставку на аккуратную игру и редкие контратаки, ведь пропущенный гол серьeзно осложнит задачу. «Селтик» же обладает достаточным уровнем, чтобы навязать контроль и дожать соперника благодаря лучшей реализации. На фоне статистики наиболее вероятным исходом выглядит победа гостей. Учитывая форму атакующих линий, стоит ожидать результативной игры с шансами на голы с обеих сторон.

