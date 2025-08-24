25 августа 2025 года в 19:30 пройдет матч 6-го тура в Первой лиге. «Ротор»

сыграет в Волгограде со столичным «Торпедо».

«Ротор»

Волгоградцы под руководством Дениса Бояринцева не лучшим образом начали новую кампанию, набрав 8 очков в 5 матчах. «Ротор» идет лишь на 7-м месте и явно нацелен подняться выше.

Руководство клуба продолжает верить в идеи бывшего футболиста «Спартака», а, как известно, поддержка очень важна для любого тренера.

Последние три игры:

Сокол – Ротор 1:1

Ротор – Уфа 1:0

Ротор – Енисей 0:0

«Торпедо»

«Автозаводцы», оказавшиеся в эпицентре всем известного скандала (команду в последний момент «выбросили» из РПЛ), ожидаемо плохо стартовали – 4 балла в 5 турах.

13 августа с поста рулевого «Торпедо» был уволен Олег Кононов. Что интересно, после прихода Олега Василенко «автозаводцы» сходу преподнесли большой сюрприз, грохнув одного из фаворитов Первой лиги – «Урал».

Последние три игры:

Торпедо – Урал 1:0

Торпедо – Спартак Кострома 0:1

СКА-Хабаровск – Торпедо 1:0

Очные встречи:

Торпедо – Ротор 0:1

Ротор – Торпедо 1:0

Торпедо – Ротор 1:0

Прогноз на матч «Ротор» – «Торпедо»

«Ротор» подходит к поединку в статусе небольшого фаворита, однако «Торпедо» пытается «перевернуть» сезон и Василенко и его подопечные уже успели сделать заявку на успех в этом начинании. Рискнем предположить, что встреча завершится миром.

Прогноз: ничья, кеф – 2.75. Прогноз на точный счет – 0:0/1:1.