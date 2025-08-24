Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ротор» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.75

24 августа 2025 9:13
Ротор - Торпедо
25 авг. 2025, понедельник 19:30 | Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.75
Ничья
Сделать ставку

25 августа 2025 года в 19:30 пройдет матч 6-го тура в Первой лиге. «Ротор»

сыграет в Волгограде со столичным «Торпедо».

«Ротор»

Волгоградцы под руководством Дениса Бояринцева не лучшим образом начали новую кампанию, набрав 8 очков в 5 матчах. «Ротор» идет лишь на 7-м месте и явно нацелен подняться выше.

Руководство клуба продолжает верить в идеи бывшего футболиста «Спартака», а, как известно, поддержка очень важна для любого тренера.

Последние три игры:

  • Сокол – Ротор 1:1
  • Ротор – Уфа 1:0
  • Ротор – Енисей 0:0

«Торпедо»

«Автозаводцы», оказавшиеся в эпицентре всем известного скандала (команду в последний момент «выбросили» из РПЛ), ожидаемо плохо стартовали – 4 балла в 5 турах.

13 августа с поста рулевого «Торпедо» был уволен Олег Кононов. Что интересно, после прихода Олега Василенко «автозаводцы» сходу преподнесли большой сюрприз, грохнув одного из фаворитов Первой лиги – «Урал».

Последние три игры:

  • Торпедо – Урал 1:0
  • Торпедо – Спартак Кострома 0:1
  • СКА-Хабаровск – Торпедо 1:0

Очные встречи:

  • Торпедо – Ротор 0:1
  • Ротор – Торпедо 1:0
  • Торпедо – Ротор 1:0

Прогноз на матч «Ротор» – «Торпедо»

«Ротор» подходит к поединку в статусе небольшого фаворита, однако «Торпедо» пытается «перевернуть» сезон и Василенко и его подопечные уже успели сделать заявку на успех в этом начинании. Рискнем предположить, что встреча завершится миром.

Прогноз: ничья, кеф – 2.75. Прогноз на точный счет – 0:0/1:1.

2.75
Ничья
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Россия. PARI Первая лига Торпедо Ротор
Другие прогнозы
25.08.2025
00:30
2.10
Бразилия. Серия А, 21 тур
Форталеза - Мирассол
Победа «Мирассола»
25.08.2025
00:30
1.75
Бразилия. Серия А, 21 тур
Жувентуде - Ботафого
Победа «Ботафого»
25.08.2025
02:30
2.25
Бразилия. Серия А, 21 тур
Сан-Паулу - Атлетико Минейро
Победа «Сан-Паулу»
25.08.2025
03:00
1.40
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Зенит-2 - Звезда
Победа «Зенита-2»
25.08.2025
17:00
1.79
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Урал - Волга
Тотал меньше 2,5
25.08.2025
19:30
2.75
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Ротор - Торпедо
Ничья
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 