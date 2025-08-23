Введите ваш ник на сайте
«Чайка» – «Арсенал Тула»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 2.10

23 августа 2025 7:15
Чайка - Арсенал
24 авг. 2025, воскресенье 19:00 | Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Арсенала Тула»
Сделать ставку

24 августа в Первой лиге России состоится матч 6-го тура между «Чайкой» и «Арсеналом Тула». Хозяева начали сезон нестабильно, в то время как гости держат серию без поражений и намерены продолжить подъем в таблице.

«Чайка»

Команда из Песчанокопского провела старт чемпионата неровно и после пяти туров располагается на 9-й позиции с шестью очками. В прошлом матче «Чайка» уступила «Шиннику» (1:2), продлив серию без побед до четырeх туров. Тем не менее команда демонстрирует определeнную результативность: 6 голов за 5 матчей, в среднем 1,2 за игру. Пропускает «Чайка» также стабильно – 4 мяча за последние 5 встреч, а в трeх турах подряд оборона не смогла сохранить ворота в неприкосновенности. Главным оружием в атаке остаeтся Глеб Пополитов, оформивший 2 гола. Несмотря на неудачи в последних играх, команда всегда находит момент для забитого мяча, что делает еe опасным соперником.

«Арсенал Тула»

Тульский клуб уверенно стартовал и идeт на 8-м месте с семью очками. В минувшем туре «Арсенал» сыграл вничью с «Енисеем» (2:2), в очередной раз показав умение создавать моменты впереди, но при этом допуская ошибки в обороне. Лучшая новость для команды – форма Амира Калмыкова, который уже забил 4 гола в пяти матчах и входит в число лучших бомбардиров лиги. В последних пяти турах «Арсенал» забил 7 мячей, в среднем 1,4 за игру, но пропустил 6. Серия из 8 матчей без поражений в чемпионате подтверждает стабильность и психологическую устойчивость коллектива, а забитые голы в 9 матчах подряд говорят о надeжности атаки. Однако проблемой остаeтся игра в обороне – команда пропускает в каждом туре, что может сказаться против соперников, умеющих наказывать за ошибки.

Факты о командах

«Чайка»

  • 6 очков после 5 туров и 9-е место
  • Не выигрывает 4 матча подряд
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1,2 гола за игру, 0,8 пропущенного

«Арсенал Тула»

  • 7 очков после 5 туров и 8-е место
  • Серия из 8 матчей без поражений
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • Калмыков – 4 гола в 5 турах

Личные встречи
0% (0)
100% (2)
0% (0)
2
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Первая лига, 24 тур
Арсенал
0 : 0
17.03.2025
Чайка
Россия. Первая лига, 15 тур
Чайка
2 : 2
21.10.2024
Арсенал

Прогноз на матч «Чайка» – «Арсенал Тула»

Обе команды регулярно забивают и пропускают, а потому стоит ожидать результативного футбола. «Арсенал Тула» выглядит более организованным и уверенным, особенно в атаке, где Калмыков находится в отличной форме. «Чайка» же слабо контролирует оборону, но всегда создаeт моменты впереди, что делает вероятным обмен голами. В этом противостоянии фаворитом выглядит тульская команда, обладающая более стабильной серией и лучшими показателями в атаке.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Арсенала Тула» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.90

Рекомендация: ставка на победу «Арсенала Тула» – коэффициент 2.10

2.10
Победа «Арсенала Тула»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. PARI Первая лига Арсенал Чайка
