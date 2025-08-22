23 августа 2025 года в 19:30 по Москве состоится матч первого тура нового сезона в итальянской Серии А. Вернувшийся в элиту итальянского футбола «Сассуоло» примет действующих чемпионов страны – «Наполи» Антонио Конте.
«Сассуоло»
«Нероверди» возвращаются в Серию А после триумфального сезона в Серии В, где под руководством Фабио Гроссо команда заняла первое место, заработав прямую путeвку в элиту Кальчо.
Важная новость из стана «Сассуоло» пришла перед стартом кампании 2025/2026. «Зелено-черные» продлили контракт с лидером команды – Доменико Берарди.
Последние три игры:
- Сассуоло – Катандзаро 1:0
- Брест – Сассуоло 1:0
- Эмполи – Сассуоло 0:0
«Наполи»
«Адзурри» начнут защиту титула без одного из ключевых исполнителей. Форвард Ромелу Лукаку получил повреждение на предсезонной подготовке и выбыл на длительный срок. Теперь «Наполи» старается оперативно закрыть образовавшуюся брешь.
Последние три игры:
- Наполи – Олимпиакос 2:1
- Наполи – Сорренто 4:0
- Наполи – Жирона 3:2
Очные встречи:
- Сассуоло – Наполи 1:6
- Наполи – Сассуоло 2:0
- Сассуоло – Наполи 0:2
Прогноз на матч «Сассуоло» – «Наполи»
«Адзурри» настроены начать защиту чемпионства с победы, невзирая на кадровые потери. Полагаем, что гости смогут добиться успеха за счет опыта и сыгранности.
Прогноз: победа «Наполи», кеф – 1.61. Прогноз на точный счет: 1:2.