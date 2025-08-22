23 августа 2025 года в 19:30 по Москве состоится матч первого тура нового сезона в итальянской Серии А. Вернувшийся в элиту итальянского футбола «Сассуоло» примет действующих чемпионов страны – «Наполи» Антонио Конте.

«Сассуоло»

«Нероверди» возвращаются в Серию А после триумфального сезона в Серии В, где под руководством Фабио Гроссо команда заняла первое место, заработав прямую путeвку в элиту Кальчо.

Важная новость из стана «Сассуоло» пришла перед стартом кампании 2025/2026. «Зелено-черные» продлили контракт с лидером команды – Доменико Берарди.

Последние три игры:

Сассуоло – Катандзаро 1:0

Брест – Сассуоло 1:0

Эмполи – Сассуоло 0:0

«Наполи»

«Адзурри» начнут защиту титула без одного из ключевых исполнителей. Форвард Ромелу Лукаку получил повреждение на предсезонной подготовке и выбыл на длительный срок. Теперь «Наполи» старается оперативно закрыть образовавшуюся брешь.

Последние три игры:

Наполи – Олимпиакос 2:1

Наполи – Сорренто 4:0

Наполи – Жирона 3:2

Очные встречи:

Сассуоло – Наполи 1:6

Наполи – Сассуоло 2:0

Сассуоло – Наполи 0:2

Прогноз на матч «Сассуоло» – «Наполи»

«Адзурри» настроены начать защиту чемпионства с победы, невзирая на кадровые потери. Полагаем, что гости смогут добиться успеха за счет опыта и сыгранности.

Прогноз: победа «Наполи», кеф – 1.61. Прогноз на точный счет: 1:2.