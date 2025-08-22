23 августа 2025 года в 19:30 по Москве состоится матч первого тура нового сезона в итальянской Серии А. «Дженоа» будет принимать «Лечче».

«Дженоа»

В прошлом сезоне команда из Генуи финишировала на 13-й строчке в Серии А. Под руководством Патрика Виейра «грифоны» выстроили прагматичный стиль, сочетая надeжную оборону с быстрыми контратаками. Боссы клуба довольны сотрудничество с экс-наставником «Нью-Йорк Сити» и уверены, что он при нем «Дженоа» обретет стабильность и будет с комфортом обеспечивать себе место в элите итальянского футбола.

Последние три игры:

Дженоа – Виченца 3:0

Ренн – Дженоа 2:2

Овьедо – Дженоа 0:0

«Лечче»

Летом команда с Юга Италии обзавелась новым наставником. «Лечче» возглавил Эусебио Ди Франческо. Заметим, что аккурат перед стартом новой кампании «Лечче» лишился своего топ-форварда – Никола Крстович перебрался в «Аталанту» (18 миллионов евро).

Последние три игры:

Лечче – Юве Стабия 2:0

Монополи – Лечче 2:2

Лечче – Каррарезе 1:0

Очные встречи:

Дженоа – Лечче 2:1

Лечче – Дженоа 0:0

Дженоа – Лечче 2:1

Прогноз на матч «Дженоа» – «Лечче»

Под руководством Виейра «Дженоа» смотрится более организованной и сбалансированной командой, нежели «Лечче», который всe ещe находится в стадии перестройки. Отдаем предпочтение «грифонам».

Прогноз: победа «Дженоа», кеф – 1.95. Прогноз на точный счет: 1:0, 2:1.