Открытие нового сезона Серии А для «Милана» и «Кремонезе» пройдeт на «Сан-Сиро». Хозяева начинают чемпионат в статусе одного из фаворитов турнира и стремятся уверенно стартовать, особенно на фоне результативных товарищеских игр и победы в Кубке. «Кремонезе» же вернулся в элиту и сдержанно начал сезон ничьей в кубке и серией непростых контрольных матчей.

«Милан»

Команда подходит к матчу с хорошим настроем после уверенной победы в Кубке над «Бари» со счeтом 2:0. В последних пяти матчах «Милан» стабильно забивает, отличившись 17 раз. Даже в товарищеских играх, включая победу над «Ливерпулем» (4:2) и разгром «Перт Глори» (9:0), команда продемонстрировала атакующую мощь. Однако оборона не безупречна – 7 пропущенных мячей в тех же пяти встречах. Несмотря на это, клуб не проигрывает в шести из восьми последних официальных матчей.

«Кремонезе»

Гостевая команда провела более сдержанную подготовку, завершив два товарищеских матча нулями и добившись победы над «Про Патрией» (3:0). В кубковом поединке с «Палермо» основное время также завершилось 0:0, а серия пенальти осталась за соперником. Тем не менее, за последние пять встреч «Кремонезе» забил 7 голов и пропустил 6, демонстрируя сбалансированную, но не всегда стабильную игру в защите. Примечательно, что команда не пропускала в трeх последних матчах.

Факты о командах

«Милан»

Забивает в 5 последних матчах

В среднем 3.40 гола за игру

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

«Кремонезе»

Не пропускает в 3 последних матчах

В среднем забивает 1.40 гола за игру

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Прогноз на матч

«Милан» заметно активнее в атаке и нацелен на уверенное начало сезона, особенно на своeм поле. Даже несмотря на плотный график подготовки и не самую стабильную защиту, атакующая форма команды внушает доверие. «Кремонезе» же играет осторожно, но против агрессивного соперника их сдержанность может обернуться проблемами. Учитывая силу состава хозяев, их результативность и фактор «Сан-Сиро», ставка на победу «Милана» выглядит оправданной.

Рекомендованные ставки