«Буде-Глимт» – «Штурм»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 9.00

20 августа 2025 7:28
Буде-Глимт - Штурм
20 авг. 2025, среда 22:00 | Лига чемпионов, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
В среду, 20 августа, в рамках Пути чемпионов раунда плей-офф Лиги чемпионов сыграют «Буде-Глимт» и «Штурм». Игра состоится в Буде, начало – в 22:00 (мск).

«Буде-Глимт»

Команда Кьетиля Кнутсена лидирует в текущем сезоне норвежской Высшей лиги, набрав 42 очка. «Буде-Глимт» добыл 13 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 49:17.

Последние результаты «Буде-Глимт» в Высшей лиге:

  • 15.08.25 «Стремсгодсет» – «Буде-Глимт» – 0:5;
  • 09.08.25 «Буде-Глимт» – «Тромсе» – 1:1;
  • 03.08.25 «Хам-Кам» – «Буде-Глимт» – 1:3.

«Штурм»

«Штурм» в сезоне-2024/25 стал чемпионом Австрии. В новом чемпионате подопечные Кристиана Ильцера идут на 5-й позиции, добыв 2 победы и потерпев 1 поражение.

Предыдущие результаты «Штурма»:

  • 16.08.25 «Рид» – «Штурм» – 1:3 Высшая лига;
  • 10.08.25 «Штурм» – «Рапид» – 1:2 Высшая лига;
  • 06.08.25 «Штурм» – «Страсбур» – 2:3 тов. матч.

Очные встречи

Между собой команды не встречались.

Прогноз на матч «Буде-Глимт» – «Штурм»

В минувшем сезоне «Буде-Глимт» дошел до полуфинала Лиги Европы и имеет все основания претендовать на попадание в основной раунд Лиги чемпионов. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 9.00.

Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Штурм Буде-Глимт
