20 августа в рамках второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России «Динамо Брянск» примет «Леон Сатурн». Матч станет очередным шансом для хозяев подтвердить уверенную форму на своeм поле, в то время как гости постараются реабилитироваться за неудачные выступления в чемпионате. Обе команды представляют Вторую лигу и подходят к игре с разным настроем и разным уровнем уверенности в своих силах.

«Динамо Брянск»

Клуб из Брянска показывает внушительную домашнюю серию: 5 побед подряд на своeм поле говорят сами за себя. Несмотря на некоторые проблемы в гостевых играх, «Динамо» стабильно набирает очки в родных стенах и демонстрирует организованную игру. Команда выиграла три из пяти последних матчей, причeм в двух случаях оставила свои ворота сухими. При этом в атаке есть некоторая нестабильность, поскольку 6 голов за 5 матчей – не самый высокий показатель. Однако благодаря плотной структуре в обороне и поддержке трибун «Динамо Брянск» выглядит фаворитом пары.

«Леон Сатурн»

Раменская команда переживает тяжелый период: лишь одна победа в пяти последних играх и сразу 11 пропущенных голов. Команда демонстрирует боевитость в атаке – также 6 забитых мячей за 5 матчей, но оборона находится в кризисе: «Сатурн» пропускает в 10 играх подряд, а в последних турах уступал даже середнякам своей группы. Проблемы с организацией игры в защите и большое количество позиционных ошибок могут стать решающим фактором в выездной встрече против «Динамо Брянск».

Факты о командах:

«Динамо Брянск»

Победа в 5 последних домашних матчах

В среднем: 1.20 забитого, 1.40 пропущенного (последние 5 игр)

Забивает в 7 матчах подряд

2 победы всухую за последние 3 игры дома

«Леон Сатурн»

В среднем: 1.20 забитого, 2.20 пропущенного (последние 5 игр)

Пропускает в 10 матчах подряд

Одна победа в пяти последних матчах

3 поражения в последних 4 выездных играх

Прогноз на матч «Динамо Брянск» – «Леон Сатурн»

С учeтом статистики и текущего состояния команд, «Динамо Брянск» выглядит предпочтительнее. Домашняя серия без поражений и более организованная игра в обороне делают их фаворитом встречи. «Леон Сатурн» может навязать борьбу в атаке, но слабо сыгранная защита вряд ли выдержит давление со стороны соперника, особенно на выезде. Прогноз – минимальная победа хозяев, возможно с пропущенным мячом.

Рекомендованные ставки: