«Динамо Брянск» – «Леон Сатурн»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 1.83

19 августа 2025 10:50
Динамо Бр - Леон Сатурн
20 авг. 2025, среда 18:00 | Россия. Кубок, 2 раунд
1.83
Победа «Динамо Брянск»
20 августа в рамках второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России «Динамо Брянск» примет «Леон Сатурн». Матч станет очередным шансом для хозяев подтвердить уверенную форму на своeм поле, в то время как гости постараются реабилитироваться за неудачные выступления в чемпионате. Обе команды представляют Вторую лигу и подходят к игре с разным настроем и разным уровнем уверенности в своих силах.

«Динамо Брянск»

Клуб из Брянска показывает внушительную домашнюю серию: 5 побед подряд на своeм поле говорят сами за себя. Несмотря на некоторые проблемы в гостевых играх, «Динамо» стабильно набирает очки в родных стенах и демонстрирует организованную игру. Команда выиграла три из пяти последних матчей, причeм в двух случаях оставила свои ворота сухими. При этом в атаке есть некоторая нестабильность, поскольку 6 голов за 5 матчей – не самый высокий показатель. Однако благодаря плотной структуре в обороне и поддержке трибун «Динамо Брянск» выглядит фаворитом пары.

«Леон Сатурн»

Раменская команда переживает тяжелый период: лишь одна победа в пяти последних играх и сразу 11 пропущенных голов. Команда демонстрирует боевитость в атаке – также 6 забитых мячей за 5 матчей, но оборона находится в кризисе: «Сатурн» пропускает в 10 играх подряд, а в последних турах уступал даже середнякам своей группы. Проблемы с организацией игры в защите и большое количество позиционных ошибок могут стать решающим фактором в выездной встрече против «Динамо Брянск».

Факты о командах:

«Динамо Брянск»

  • Победа в 5 последних домашних матчах
  • В среднем: 1.20 забитого, 1.40 пропущенного (последние 5 игр)
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • 2 победы всухую за последние 3 игры дома

«Леон Сатурн»

  • В среднем: 1.20 забитого, 2.20 пропущенного (последние 5 игр)
  • Пропускает в 10 матчах подряд
  • Одна победа в пяти последних матчах
  • 3 поражения в последних 4 выездных играх

Личные встречи
27% (3)
27% (3)
45% (5)
10
Забитых мячей
9
0.91
В среднем за матч
0.82
3:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Вторая лига. Группа 3, 8 тур
Леон Сатурн
1 : 1
15.05.2023
Динамо Бр
Россия. Вторая лига. Группа 3, 3 тур
Динамо Бр
0 : 1
15.04.2023
Леон Сатурн
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 10 тур
Леон Сатурн
0 : 2
21.09.2019
Динамо Бр
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Леон Сатурн
1 : 3
26.04.2019
Динамо Бр
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 9 тур
Динамо Бр
0 : 0
15.09.2018
Леон Сатурн
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 26 тур
Динамо Бр
1 : 2
27.05.2018
Леон Сатурн
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 1 тур
Леон Сатурн
2 : 1
19.07.2017
Динамо Бр
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 15 тур
Леон Сатурн
1 : 0
30.10.2016
Динамо Бр
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 3 тур
Динамо Бр
0 : 1
04.08.2016
Леон Сатурн
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
04.09.2009
Леон Сатурн
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр, 9 тур
Леон Сатурн
0 : 0
04.06.2009
Динамо Бр
Показать все

Прогноз на матч «Динамо Брянск» – «Леон Сатурн»

С учeтом статистики и текущего состояния команд, «Динамо Брянск» выглядит предпочтительнее. Домашняя серия без поражений и более организованная игра в обороне делают их фаворитом встречи. «Леон Сатурн» может навязать борьбу в атаке, но слабо сыгранная защита вряд ли выдержит давление со стороны соперника, особенно на выезде. Прогноз – минимальная победа хозяев, возможно с пропущенным мячом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Динамо Брянск» – коэффициент 1.83
  • Обе команды забьют – коэффициент 2.05

1.83
Победа «Динамо Брянск»
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Кубок Леон Сатурн Динамо Бр
