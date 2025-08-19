Плей-офф Лиги чемпионов выходит на финишную прямую, и один из самых интригующих матчей 4-го раунда – противостояние «Фенербахче» и «Бенфики». Обе команды подойдут к встрече в отличной форме: турки выиграли 5 последних домашних матчей, а португальцы не проигрывают и не пропускают уже 4 игры подряд. «Бенфика» уверенно идeт в Примейре и Лиге чемпионов, но матч в Стамбуле будет настоящим экзаменом.

«Фенербахче»

«Фенербахче» уже доказал атакующую мощь, разгромив «Фейеноорд» 5:2 в предыдущем раунде квалификации. Команда забивает стабильно – 9 мячей в последних 5 встречах, и отличная форма дома делает их опасными на своeм поле. При этом оборона остаeтся уязвимой – в 5 последних матчах команда пропустила 7 голов, в среднем 1.4 за игру. Даже в ничьей с «Гезтепе» (0:0) чувствовалась нестабильность в атаке, несмотря на потенциальное превосходство.

«Бенфика»

Лиссабонцы продолжают показывать чемпионский футбол: победа над «Ниццей» (2:0) в предыдущем раунде – четвeртый сухой матч подряд. «Бенфика» забивает минимум раз за игру в последних 24 встречах, а в 5 матчах команда пропустила лишь дважды. Стабильность в обороне и результативность вперeд делают «Бенфику» фаворитом в двухматчевом противостоянии. Однако на выезде, особенно в Турции, им придeтся выдержать давление.

Факты о командах

«Фенербахче»

Побеждает в 5 последних матчах дома

Забивает в 11 из 13 последних матчей

В 5 последних играх забил 9 голов (в среднем – 1.80)

В 5 последних играх пропустил 7 голов (в среднем – 1.40)

«Бенфика»

Побеждает в 5 последних матчах

Не пропускает в 4 матчах подряд

Забивает в 24 матчах подряд

В 5 последних играх забила 9 голов (в среднем – 1.80), пропустила всего 2 (0.40 в среднем)

Прогноз на матч

Матч обещает быть плотным и боевым. «Фенербахче» будет атаковать, пользуясь домашним преимуществом, однако против «Бенфики», которая почти не даeт создавать моменты, это будет крайне сложно. Учитывая результативность обеих команд, но при этом надeжность обороны гостей, наиболее вероятный сценарий – осторожный матч с небольшим количеством голов. «Бенфика» выглядит организованнее и стабильнее, особенно в защите, и способна как минимум не проиграть, а вероятнее – победить в сложной борьбе.

Рекомендованные ставки