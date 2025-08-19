В рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов «Селтик» сыграет на своeм поле против «Кайрата». Шотландцы показывают мощный атакующий футбол и находятся в серии из четырeх побед, включая уверенные выступления в Премьершипе и Кубке лиги. У «Кайрата» также есть основания для оптимизма – казахстанский клуб успешно прошeл два этапа квалификации Лиги чемпионов и регулярно демонстрирует организованную игру в обороне. Но теперь предстоит испытание совсем другого уровня – матч на «Селтик Парк».

«Селтик»

Команда в отличной форме, особенно на своeм поле. За последние пять матчей «Селтик» забил 9 голов и оформил четыре победы подряд, в том числе над «Абердином» и «Фалкирком». Особенно ярко проявляет себя атака – шотландцы забивают в 18 матчах подряд, что подчeркивает их стабильность и вариативность впереди. Вместе с этим остаются определeнные вопросы к защите – в последних пяти играх команда пропустила 7 мячей, а в среднем соперники поражают ворота «Селтика» 1.40 раза за матч. Несмотря на это, дома клуб традиционно действует уверенно и задаeт высокий темп.

«Кайрат»

Казахстанская команда показывает боевой настрой и успешно продвигается по еврокубковой сетке. «Кайрат» выиграл три из четырeх последних матчей в Лиге чемпионов, уверенно разобравшись с «КуПС» и «Слованом». В пяти последних играх у клуба 7 забитых и всего 4 пропущенных мяча, а средняя результативность – 1.40 гола за игру. Команда редко теряет концентрацию, хотя недавнее поражение от «Елимая» в чемпионате говорит о возможной усталости. Тем не менее, «Кайрат» стабильно забивает и не боится атаковать, даже на выезде.

Факты о командах

«Селтик»

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в 18 матчах подряд

Средняя результативность – 1.80 гола за игру

Пропускает в среднем 1.40 гола за матч

«Кайрат»

Побеждает в 3 последних матчах в Лиге чемпионов

Не проигрывает в 5 из 7 последних встреч

Средняя результативность – 1.40 гола за игру

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч

Прогноз на матч

Обе команды подходят к матчу в хорошей форме, но уровень соперников у «Селтика» в последних играх выше, особенно с учeтом матчей в чемпионате и кубковых встреч. Домашнее поле также является серьeзным фактором: «Селтик» уверен в себе на «Селтик Парк», где способен быстро навязывать атакующий стиль. При этом «Кайрат» способен доставить проблемы, особенно с учeтом их дисциплины и формы в еврокубках. Однако разница в классе и опыте матчей на поздних стадиях Лиги чемпионов всe же в пользу шотландцев.

Итоговый прогноз: победа «Селтика» с возможным результатом 2:0 или 2:1, при осторожной игре от «Кайрата».

