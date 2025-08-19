19 августа 2025 года в 22:00 по Москве состоится матч плей-офф раунда Лиги чемпионов. На стадионе «Айброкс»в Глазго сыграют местные «Рейнджерс» с бельгийским «Брюгге».

«Рейнджерс»

«Джерс» под руководством Рассела Мартина прилично выступает в Европе, успев пройти «Панатинаикос» и чешскую «Викторию». В чемпионате Шотландии дела идут не так гладко – два тура и только два набранных очка.

Последние три игры:

Рейнджерс – Аллоа Атлетик 4:2

Виктория Плзень – Рейнджерс 2:1

Рейнджерс – Данди 1:1

«Брюгге»

В предыдущем раунде «Брюгге» одолел «Ред Булл Зальцбург» (1:0 дома, 3:2 в гостях), показав умение перестраиваться по ходу игры и эффективно использовать контратаки. В чемпионате Бельгии команда одержала три победы в четырeх матчах.

Последние три игры:

Зюлте-Вареген – Брюгге 0:1

Брюгге – Ред Булл Зальцбург 3:2

Брюгге – Серкль Брюгге 2:0

Очные встречи:

«Джерс» и «Брюгге» провели 2 матча на официальном уровне. В далеком 1993 году шотландцы победили по сумме двух поединков со счетом 3:2.

Прогноз на матч «Рейнджерс» – «Брюгге»

«Рейнджерс» будет активнее благодаря домашнему стадиону, но «Брюгге» способен нейтрализовать атаки соперника за счeт компактной обороны. Вероятен низовой матч с минимальным количеством голов, так как обе команды будут избегать рисков перед ответной игрой.

Прогноз: тотал меньше 3 голов, коэффициент – 1.68. Точный счет – 1:0, 1:1.