16 августа 2025 года в 17:00 по Москве состоится матч первого тура нового сезона в английской Премьер-Лиге. Основательно изменившийся «Тоттенхэм» примет вернувшийся в АПЛ «Бернли».

«Тоттенхэм»

В межсезонье «шпоры» сменили тренера. Под руководством Томаса Франка команда из Северного Лондона дала серьезный бой ПСЖ в Суперкубке Европы и показала неплохую готовность к новой кампании. Также «Тоттенхэм» неплохо поработал на трансферном рынке.

Последние три игры:

Тоттенхэм – ПСЖ 2:2 (поражение по пенальти)

Бавария – Тоттенхэм 4:0

Ньюкасл – Тоттенхэм 1:1

«Бернли»

«Кларетовые» вернулись в АПЛ и попробуют закрепиться в элите. Впрочем, исходя из крайне скромных возможностей команду Скотта Паркера принято считать одним из основных претендентов на вылет в Чемпионшип.

Последние три игры:

Бернли – Лацио 0:1

Сток Сити – Бернли 1:0

Риландс – Бернли 3:2

Очные встречи:

Тоттенхэм – Бернли 2:1

Тоттенхэм – Бернли 1:0

Бернли – Тоттенхэм 2:5

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Бернли»

«Шпоры» настроены начать новую кампанию с победы. Соперник вполне подходящий. Перед Томасом Франком стоит задача побороться за место в ЛЧ. Следовательно, «Тоттенхэму» не рекомендуется терять очки в матчах с потенциальными аутсайдерами.

Прогноз: победа «Тоттенхэма» с форой 1, кеф – 1.55. Прогноз на точный счет: 2:0.