16 августа на стадионе «Орталык» в Алматы состоится матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором лидер чемпионата «Кайрат» примет «Елимай». Обе команды идут в верхней части таблицы и подходят к встрече в хорошей форме, что обещает зрелищное противостояние.

«Кайрат»

Алматинский клуб уверенно возглавляет турнирную таблицу с 43 очками и лучшей разницей мячей в чемпионате (+25). «Кайрат» выиграл 5 последних матчей и не проигрывает на протяжении 8 туров. Команда отличается стабильностью в обороне – всего 2 пропущенных мяча в 5 последних играх – и сбалансированной атакой, в которой выделяется Дастан Сатпаев (12 голов в 28 матчах). В 9 последних матчах Премьер-лиги «Кайрат» неизменно забивает, а дома выступает особенно уверенно.

«Елимай»

Семипалатинский клуб занимает 5-е место с 32 очками и тоже демонстрирует хорошую серию – 3 матча без поражений. «Елимай» стабильно забивает (в 9 последних турах) и имеет неплохую результативность – 8 мячей в 5 последних встречах. Лидером атаки является Меме Фессу (7 голов в 21 игре). Однако оборона не всегда справляется – пропущено 5 мячей за тот же период, а в 10 из 12 последних матчей команда позволяла сопернику забить.

Факты о командах

«Кайрат»

Победа в 5 последних матчах

В среднем: 1.60 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

Лучшая разница мячей в чемпионате (+25)

Забивает в 9 матчах подряд

«Елимай»

Не проигрывает в 5 последних гостевых матчах

В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 9 матчах подряд

Пропускает в 10 из 12 последних игр

Прогноз на матч «Кайрат» – «Елимай»

Обе команды находятся в тонусе и имеют сильные атакующие линии, но «Кайрат» выглядит более сбалансированно, особенно в обороне. Хозяева лучше контролируют игру, действуют надeжно в защите и способны использовать ошибки соперника. «Елимай» стабильно забивает, но и пропускает часто, что в матче с лидером таблицы может стать решающим фактором. Вероятнее всего, «Кайрат» добьeтся победы, но при этом гости также могут отличиться.

Рекомендованные ставки: