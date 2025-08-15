Введите ваш ник на сайте
«Кайрат» – «Елимай»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72

15 августа 2025 20:12
Кайрат - Елимай
16 авг. 2025, суббота 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «Кайрат»
Сделать ставку

16 августа на стадионе «Орталык» в Алматы состоится матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором лидер чемпионата «Кайрат» примет «Елимай». Обе команды идут в верхней части таблицы и подходят к встрече в хорошей форме, что обещает зрелищное противостояние.

«Кайрат»

Алматинский клуб уверенно возглавляет турнирную таблицу с 43 очками и лучшей разницей мячей в чемпионате (+25). «Кайрат» выиграл 5 последних матчей и не проигрывает на протяжении 8 туров. Команда отличается стабильностью в обороне – всего 2 пропущенных мяча в 5 последних играх – и сбалансированной атакой, в которой выделяется Дастан Сатпаев (12 голов в 28 матчах). В 9 последних матчах Премьер-лиги «Кайрат» неизменно забивает, а дома выступает особенно уверенно.

«Елимай»

Семипалатинский клуб занимает 5-е место с 32 очками и тоже демонстрирует хорошую серию – 3 матча без поражений. «Елимай» стабильно забивает (в 9 последних турах) и имеет неплохую результативность – 8 мячей в 5 последних встречах. Лидером атаки является Меме Фессу (7 голов в 21 игре). Однако оборона не всегда справляется – пропущено 5 мячей за тот же период, а в 10 из 12 последних матчей команда позволяла сопернику забить.

Факты о командах

«Кайрат»

  • Победа в 5 последних матчах
  • В среднем: 1.60 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучшая разница мячей в чемпионате (+25)
  • Забивает в 9 матчах подряд

«Елимай»

  • Не проигрывает в 5 последних гостевых матчах
  • В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • Пропускает в 10 из 12 последних игр

Личные встречи
33% (1)
33% (1)
33% (1)
5
Забитых мячей
2
1.67
В среднем за матч
0.67
4:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Елимай
1 : 0
18.05.2025
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Кайрат
4 : 0
03.08.2024
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Елимай
1 : 1
19.05.2024
Кайрат

Прогноз на матч «Кайрат» – «Елимай»

Обе команды находятся в тонусе и имеют сильные атакующие линии, но «Кайрат» выглядит более сбалансированно, особенно в обороне. Хозяева лучше контролируют игру, действуют надeжно в защите и способны использовать ошибки соперника. «Елимай» стабильно забивает, но и пропускает часто, что в матче с лидером таблицы может стать решающим фактором. Вероятнее всего, «Кайрат» добьeтся победы, но при этом гости также могут отличиться.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Кайрат» – коэффициент 1.72
  • Обе забьют – коэффициент 1.95

1.72
Победа «Кайрат»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Премьер-лига Елимай Кайрат
