17 августа в рамках 3 тура Премьер-лиги Украины на стадионе «Центральный» в Житомире состоится матч между «Полесьем» и «ЛНЗ». Обе команды уверенно начали сезон: «Полесье» активно проявляет себя в еврокубках, а «ЛНЗ» демонстрирует стабильность в чемпионате. Предстоящая встреча может оказать влияние на турнирную динамику обеих команд.

«Полесье»

Коллектив из Житомира ведет активную кампанию на двух фронтах – в чемпионате и Лиге Конференций. В последнем матче команда уступила «Пакшу» 1:2, но до этого уверенно победила венгров дома со счeтом 3:0 и демонстрировала атакующую мощь. В УПЛ подопечные Юрия Калитвинцева стартовали с поражения от «Колоса» (0:1), но ранее разгромили «Карпаты» и «Санта-Колому».

«Полесье» в пяти последних матчах забил 10 мячей – в среднем 2.00 за игру. Команда умеет быстро переходить из обороны в атаку, много работает флангами и нередко реализует свои моменты. При этом оборона выглядит достаточно надeжно – всего 4 пропущенных гола за 5 матчей. Однако настораживает серия без побед на своeм поле в УПЛ – 5 матчей подряд.

«ЛНЗ»

Клуб из Черкасс показывает уверенные результаты в чемпионате. «ЛНЗ» не проигрывает в УПЛ на протяжении 8 матчей и сохраняет отличную дисциплину в обороне. Победа над «Эпицентром» (1:0) в последнем туре стала логичным продолжением серии. В предыдущем матче была нулевая ничья с «Зарeй».

В среднем команда забивает 1.20 гола за игру (6 мячей за 5 матчей), а пропускает всего 0.60 – защита выстроена качественно, с хорошим контролем глубины. «ЛНЗ» не проигрывает в 14 из 16 последних встреч, что говорит о высоком уровне командной организованности и прагматичном подходе к каждому поединку.

Факты о командах

«Полесье»

Не выигрывает дома в УПЛ в 5 последних матчах

В 5 последних играх: 10 забитых, 4 пропущенных

Победа 4:1 над «Санта-Коломой» и 3:0 над «Пакшем»

Забивает в 7 из 9 последних матчей

«ЛНЗ»

Не проигрывает в 8 матчах Премьер-лиги подряд

В среднем: 1.20 забито, 0.60 пропущено за 5 матчей

Победа над «Эпицентром» (1:0) в последнем туре

Забивает в 7 из 9 последних матчей

Прогноз на матч

Встреча обещает быть напряжeнной: «Полесье» активно играет в атаке, особенно в еврокубках, но сталкивается с трудностями в УПЛ, особенно на домашнем стадионе. «ЛНЗ» действует более сдержанно, предпочитая контролировать темп и минимизировать ошибки. Вероятно, инициатива будет попеременной, но учитывая прагматизм гостей и проблемы хозяев в домашних матчах чемпионата, «ЛНЗ» выглядит предпочтительнее в плане исхода.

Вместе с тем, высокая результативность «Полесья» и стабильность «ЛНЗ» позволяют ожидать минимум одного гола от обеих сторон. Это делает ставку на обмен голами логичной опцией.

Рекомендованные ставки: