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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
ЛНЗ - Полесье
ЛНЗ - Полесье: обзор матча 28 марта 2025
ЛНЗ
28.03.2025, пятница, 16:30
Украина. Премьер-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Полесье
54'
Б. Крушинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛНЗ - Полесье
87'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Г. Майсурадзе
Замена
В. Бойко
️️️️
О. Тилль
87'
Замена
Ш. Ноникашвили
️️️️
В. Танковский
81'
Желтая карточка
М. Яшари
76'
70'
Желтая карточка
Р. Бабенко
68'
Желтая карточка
O. Biton
64'
Замена
F. Batista
️️️️
А. Гонсалвеш
64'
Замена
O. Biton
️️️️
Б. Крушинский
54'
ГОЛ! 0:1!
Б. Крушинский
Пас отдал
А. Назаренко
49'
Желтая карточка
Э. Сарапий
33'
Желтая карточка
С. Чоботенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
22
Франсис Момо
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
34
João Vialle
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
90
Марк Ассинор
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Полесье
71
Danylo Suntsov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
14
Ofek Biton
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
9
Facundo Batista
ЦФ
4-5-2
14
Драмбаев
34
Муравский
4
22
Путря
11
Пасич
18
Тилль
22
Яшари
7
6
Танковский
99
22
Момо
3-3-1-2-1
1
Кудрик
34
44
Чоботенко
55
Крушинский
31
Майсурадзе
5
Сарапий
15
Михайличенко
8
Бабенко
7
Назаренко
11
Гуцуляк
19
Гонсалвеш
6
Танковский
5
Ноникашвили
5
Ноникашвили
6
Танковский
18
Тилль
18
Бойко
18
Бойко
18
Тилль
31
Майсурадзе
3
Тэйлор
3
Тэйлор
31
Майсурадзе
55
Крушинский
14
14
55
Крушинский
19
Гонсалвеш
9
9
19
Гонсалвеш
Остались в запасе
ЛНЗ
Полесье
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
90
Марк Ассинор
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
71
Danylo Suntsov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
90
Марк Ассинор
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Остались в запасе
71
Danylo Suntsov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча ЛНЗ - Полесье
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
0 : 2
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Полесье
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Полесье
- : -
05.12.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
1 : 1
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Николай Балакин
(Киев)
Стадион:
Черкасы-Арена
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