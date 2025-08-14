15 августа на «Эстадио де ла Серамика» в Вильярреале стартует новый сезон Ла Лиги для местного клуба и дебютанта высшего дивизиона «Реал Овьедо». Хозяева подходят к первому туру с отличной серией побед в прошлом чемпионате, а гости демонстрируют стабильность и умение брать очки в выездных матчах. Ожидается противостояние атакующего стиля «Вильярреала» и сбалансированной игры «Реал Овьедо».

«Вильярреал»

Последний матч: 10.08.2025, товарищеский – «Вильярреал» 0–2 «Астон Вилла». В Премьер-дивизионе Испании команда завершила прошлый сезон победой над «Севильей» (4:2) и вышла на серию из 6 побед подряд в чемпионате, забивая в каждом из этих матчей. В последних 5 встречах – 6 голов забито и 8 пропущено (в среднем 1.20 и 1.60 за игру). При этом «Вильярреал» пропускает уже 8 матчей подряд, что остаeтся главной проблемой перед стартом сезона. Дома команда не проигрывает в 6 из 8 последних игр, что придаeт уверенности болельщикам.

«Реал Овьедо»

Последний матч: 09.08.2025, товарищеский – «Леганес» 0–0 «Реал Овьедо». Команда в последних 5 встречах забила 6 голов и пропустила 4 (в среднем 1.20 и 0.80 за матч). В гостях в Ла Лиге «Реал Овьедо» не проигрывает в 8 из 10 последних игр, что делает их опасным соперником даже на выезде. Летом команда победила «Культураль Леонеса» (1:0), сыграла вничью с «Хетафе» (1:1) и потерпела поражение от «Депортиво» (1:2).

Факты о командах:

«Вильярреал»

Победы в 6 последних матчах Ла Лиги

Забивает в 6 последних матчах Ла Лиги

Пропускает в 8 последних матчах

В последних 5 играх: 6 забитых, 8 пропущенных (1.20 и 1.60 в среднем)

Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей

«Реал Овьедо»

Не проигрывает в 8 из 10 последних выездных матчей Ла Лиги

В последних 5 играх: 6 забитых, 4 пропущенных (1.20 и 0.80 в среднем)

Сохранил ворота «сухими» в последнем матче

Сбалансированная игра в атаке и обороне

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Реал Овьедо»

«Вильярреал» будет играть первым номером, используя своe преимущество в атаке и поддержку трибун. Сильная сторона хозяев – серия побед и стабильная результативность в Ла Лиге. Однако уязвимость в обороне и длительная серия матчей с пропущенными мячами могут дать шанс «Реал Овьедо» на гол. Гости хорошо играют на выезде и имеют надeжную защиту, но разница в классе и форма хозяев делают их фаворитами. Вероятен сценарий, в котором «Вильярреал» победит, но матч будет результативным с моментами у обеих команд.

Рекомендованные ставки: