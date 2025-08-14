Введите ваш ник на сайте
«Вильярреал» – «Реал Овьедо»: прогноз и ставки на матч 15 августа 2025 с коэффициентом 1.65

14 августа 2025 22:38
Вильярреал - Реал Ов
15 авг. 2025, пятница 22:30 | Испания. Примера, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Вильярреала»
Сделать ставку

15 августа на «Эстадио де ла Серамика» в Вильярреале стартует новый сезон Ла Лиги для местного клуба и дебютанта высшего дивизиона «Реал Овьедо». Хозяева подходят к первому туру с отличной серией побед в прошлом чемпионате, а гости демонстрируют стабильность и умение брать очки в выездных матчах. Ожидается противостояние атакующего стиля «Вильярреала» и сбалансированной игры «Реал Овьедо».

«Вильярреал»

Последний матч: 10.08.2025, товарищеский – «Вильярреал» 0–2 «Астон Вилла». В Премьер-дивизионе Испании команда завершила прошлый сезон победой над «Севильей» (4:2) и вышла на серию из 6 побед подряд в чемпионате, забивая в каждом из этих матчей. В последних 5 встречах – 6 голов забито и 8 пропущено (в среднем 1.20 и 1.60 за игру). При этом «Вильярреал» пропускает уже 8 матчей подряд, что остаeтся главной проблемой перед стартом сезона. Дома команда не проигрывает в 6 из 8 последних игр, что придаeт уверенности болельщикам.

«Реал Овьедо»

Последний матч: 09.08.2025, товарищеский – «Леганес» 0–0 «Реал Овьедо». Команда в последних 5 встречах забила 6 голов и пропустила 4 (в среднем 1.20 и 0.80 за матч). В гостях в Ла Лиге «Реал Овьедо» не проигрывает в 8 из 10 последних игр, что делает их опасным соперником даже на выезде. Летом команда победила «Культураль Леонеса» (1:0), сыграла вничью с «Хетафе» (1:1) и потерпела поражение от «Депортиво» (1:2).

Факты о командах:

«Вильярреал»

  • Победы в 6 последних матчах Ла Лиги
  • Забивает в 6 последних матчах Ла Лиги
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • В последних 5 играх: 6 забитых, 8 пропущенных (1.20 и 1.60 в среднем)
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей

«Реал Овьедо»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних выездных матчей Ла Лиги
  • В последних 5 играх: 6 забитых, 4 пропущенных (1.20 и 0.80 в среднем)
  • Сохранил ворота «сухими» в последнем матче
  • Сбалансированная игра в атаке и обороне

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
2
Забитых мячей
0
2
В среднем за матч
0
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:0
Испания. Примера, 1 тур
Вильярреал
2 : 0
15.08.2025
Реал Ов

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Реал Овьедо»

«Вильярреал» будет играть первым номером, используя своe преимущество в атаке и поддержку трибун. Сильная сторона хозяев – серия побед и стабильная результативность в Ла Лиге. Однако уязвимость в обороне и длительная серия матчей с пропущенными мячами могут дать шанс «Реал Овьедо» на гол. Гости хорошо играют на выезде и имеют надeжную защиту, но разница в классе и форма хозяев делают их фаворитами. Вероятен сценарий, в котором «Вильярреал» победит, но матч будет результативным с моментами у обеих команд.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Вильярреала» – коэффициент 1.65
  • Обе команды забьют – коэффициент 2.05

1.65
Победа «Вильярреала»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Реал Ов Вильярреал
Рекомендуем
