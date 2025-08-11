Введите ваш ник на сайте
«Слован» – «Кайрат»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.78

11 августа 2025 9:36
Слован - Кайрат
12 авг. 2025, вторник 21:15 | Лига чемпионов, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.78
Обе команды забьют
Сделать ставку

12 августа на Национальном стадионе в Братиславе «Слован» постарается отыграть минимальное отставание от «Кайрата» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой казахстанского клуба со счeтом 1:0, и теперь хозяевам необходимо побеждать, чтобы сохранить шансы на выход в следующий этап.

«Слован»

Словацкий чемпион демонстрирует высокую результативность: 12 забитых мячей в последних 5 встречах (2,4 в среднем за игру). Однако оборона команды нестабильна – 6 пропущенных мячей за тот же период, и голы в 4 последних матчах подряд. «Слован» активно действует в атаке, что особенно заметно в матчах чемпионата (4:1 с «Подбрезовой», 4:0 с «Зриньски»), но в еврокубках нередко сталкивается с проблемами при переходе из атаки в оборону.

«Кайрат»

Казахстанский клуб в отличной форме: 4 победы подряд, в том числе над «Слованом». В последних 5 матчах команда забила 8 голов (1,6 в среднем) и пропустила всего 3 (0,6 в среднем). Важный фактор – надeжность обороны: 3 сухих матча подряд, при этом команда забивает в каждой из последних 4 игр. Победы над «КуПС» (3:0) и «Тоболом» (3:1) показывают, что «Кайрат» умеет контролировать ход игры и добиваться результата как дома, так и на выезде.

Факты о командах

«Слован»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 6 из 8 последних игр
  • Средняя результативность в последних 5 матчах – 2,4 гола за игру

«Кайрат»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Не пропускает в 3 последних играх
  • Средняя результативность в последних 5 матчах – 1,6 гола за игру

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
1
Забитых мячей
1
0.5
В среднем за матч
0.5
1:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Лига чемпионов, 3 раунд
Слован
1 : 0
12.08.2025
Кайрат
Лига чемпионов, 3 раунд
Кайрат
1 : 0
06.08.2025
Слован

Прогноз на матч

Ожидается встреча, в которой «Слован» с первых минут будет активно искать гол, но при этом рисковать в обороне. «Кайрат» может воспользоваться этим, действуя на контратаках и используя пространство. При высоких показателях результативности хозяев и надeжной обороне гостей сценарий с забитыми мячами обеих команд выглядит логично. При этом казахстанский клуб способен удержать преимущество за счeт сбалансированной игры и организованной обороны.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.78
  • Тотал больше 2,5 гола – коэффициент 1.92

1.78
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Лига чемпионов Кайрат Слован
Рекомендуем
