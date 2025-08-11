Введите ваш ник на сайте
«Ференцварош» – «Лудогорец»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.75

11 августа 2025 9:00
Ференцварош - Лудогорец
12 авг. 2025, вторник 21:15 | Лига чемпионов, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
12 августа на «Групама Арене» в Будапеште «Ференцварош» примет «Лудогорец» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась нулевой ничьей, и теперь судьба путeвки в следующий раунд решится в Венгрии. Оба клуба подходят к матчу в отличной форме и не знают поражений на протяжении долгих серий.

«Ференцварош»

Команда демонстрирует стабильность, не проигрывая в 11 матчах подряд. В пяти последних встречах забила 12 голов (в среднем 2,4 за игру) и пропустила 5 (1,0 в среднем). «Ференцварош» особенно силeн дома – победы над «Казинцбарцика» (3:0) и «Ноа» (4:3) показывают, что коллектив умеет быстро наращивать давление. Кроме того, клуб забивает в 25 из 27 последних матчей, что делает его атакующую линию одной из самых опасных в квалификации.

«Лудогорец»

Болгарский чемпион находится в не менее впечатляющей форме – 9 матчей без поражений, включая победы в национальном первенстве и Лиге чемпионов. В пяти последних встречах забито 9 голов (1,8 за игру) и пропущено всего 2 (0,4 в среднем), что говорит о надeжной обороне. Разгром «Славии София» (3:0) и уверенная победа над «Риекой» (3:1) подчеркивают сбалансированность игры и умение настраиваться на важные матчи.

Факты о командах

«Ференцварош»

  • Не проигрывает в 11 последних матчах
  • Забивает в 25 из 27 последних игр
  • Средняя результативность в последних 5 матчах – 2,4 гола за игру

«Лудогорец»

  • Не проигрывает в 9 последних матчах
  • Пропускает в среднем 0,4 гола за игру в последних 5 встречах
  • Забивает в среднем 1,8 гола за игру в последних 5 матчах

Личные встречи
50% (3)
33% (2)
17% (1)
9
Забитых мячей
7
1.5
В среднем за матч
1.17
3:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Лига чемпионов, 3 раунд
Ференцварош
3 : 0
12.08.2025
Лудогорец
Лига чемпионов, 3 раунд
Лудогорец
0 : 0
06.08.2025
Ференцварош
Лига Европы, 6 тур
Лудогорец
1 : 1
12.12.2019
Ференцварош
Лига Европы, 2 тур
Ференцварош
0 : 3
03.10.2019
Лудогорец
Лига чемпионов, 1 раунд
Лудогорец
2 : 3
17.07.2019
Ференцварош
Лига чемпионов, 1 раунд
Ференцварош
2 : 1
10.07.2019
Лудогорец
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды подходят к ответной встрече с равными шансами, но «Ференцварош» будет играть при поддержке домашних трибун, что может стать решающим фактором. Ожидается осторожное начало с минимальным количеством ошибок в обороне. «Лудогорец» постарается использовать контратаки, но хозяева способны взять инициативу и чаще атаковать. Вероятен упорный матч с небольшим количеством голов, где преимущество может оказаться на стороне венгров.

Рекомендованные ставки

  • «Ференцварош» не проиграет и тотал меньше 3,5 гола – коэффициент 1.75
  • Тотал голов меньше 2,5 – коэффициент 1.85

Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Лудогорец Ференцварош
