12 августа на «Групама Арене» в Будапеште «Ференцварош» примет «Лудогорец» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась нулевой ничьей, и теперь судьба путeвки в следующий раунд решится в Венгрии. Оба клуба подходят к матчу в отличной форме и не знают поражений на протяжении долгих серий.

«Ференцварош»

Команда демонстрирует стабильность, не проигрывая в 11 матчах подряд. В пяти последних встречах забила 12 голов (в среднем 2,4 за игру) и пропустила 5 (1,0 в среднем). «Ференцварош» особенно силeн дома – победы над «Казинцбарцика» (3:0) и «Ноа» (4:3) показывают, что коллектив умеет быстро наращивать давление. Кроме того, клуб забивает в 25 из 27 последних матчей, что делает его атакующую линию одной из самых опасных в квалификации.

«Лудогорец»

Болгарский чемпион находится в не менее впечатляющей форме – 9 матчей без поражений, включая победы в национальном первенстве и Лиге чемпионов. В пяти последних встречах забито 9 голов (1,8 за игру) и пропущено всего 2 (0,4 в среднем), что говорит о надeжной обороне. Разгром «Славии София» (3:0) и уверенная победа над «Риекой» (3:1) подчеркивают сбалансированность игры и умение настраиваться на важные матчи.

Факты о командах

«Ференцварош»

Не проигрывает в 11 последних матчах

Забивает в 25 из 27 последних игр

Средняя результативность в последних 5 матчах – 2,4 гола за игру

Не проигрывает в 9 последних матчах

Пропускает в среднем 0,4 гола за игру в последних 5 встречах

Забивает в среднем 1,8 гола за игру в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Обе команды подходят к ответной встрече с равными шансами, но «Ференцварош» будет играть при поддержке домашних трибун, что может стать решающим фактором. Ожидается осторожное начало с минимальным количеством ошибок в обороне. «Лудогорец» постарается использовать контратаки, но хозяева способны взять инициативу и чаще атаковать. Вероятен упорный матч с небольшим количеством голов, где преимущество может оказаться на стороне венгров.

