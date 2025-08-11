Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Фенербахче» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.80

11 августа 2025 8:39
Фейеноорд - Фенербахче
06 авг. 2025, среда 22:00 | Лига чемпионов, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Фенербахче»
Сделать ставку

В ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Фенербахче» примет «Фейеноорд» на стадионе «Шюкрю Сараджоглу». Турецкий клуб уступил в первом матче 1:2 и теперь должен искать пути к камбэку при поддержке домашних трибун. Голландцы, в свою очередь, постараются сохранить преимущество и сыграть надeжно в обороне, делая ставку на быстрые выпады.

«Фенербахче»

Команда в хорошей домашней форме – 4 победы подряд перед своими болельщиками. За последние 5 матчей «Фенербахче» забил 10 голов, пропустив 5. Средняя результативность – 2 гола за встречу, при этом клуб стабильно забивает уже 10 матчей кряду. Однако в обороне есть моменты, особенно при игре против высокоинтенсивных атакующих команд. Главный козырь – агрессивная игра в атаке на флангах и быстрый переход из обороны в нападение.

«Фейеноорд»

Чемпион Нидерландов идeт на серии из трeх побед подряд, в том числе в первом матче с «Фенербахче». Команда забивает в среднем 2 гола за игру в последних встречах и отличается высокой реализацией моментов. При этом защита «Фейеноорда» не безупречна – клуб пропускает в 4 последних матчах Лиги чемпионов, а в среднем за 5 игр пропускает 0.8 гола. Важным фактором станет умение голландцев контролировать темп и навязывать свой стиль.

Факты о командах

«Фенербахче»

  • Побеждает в 4 последних домашних матчах
  • Забивает в 10 матчах подряд
  • Средняя результативность – 2.0 гола за игру в последних 5 матчах

«Фейеноорд»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 4 последних матчах Лиги чемпионов
  • Забивает в 6 последних матчах

Личные встречи
25% (1)
0% (0)
75% (3)
4
Забитых мячей
8
1
В среднем за матч
2
2:1
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Лига чемпионов, 3 раунд
Фенербахче
5 : 2
12.08.2025
Фейеноорд
Лига чемпионов, 3 раунд
Фейеноорд
2 : 1
06.08.2025
Фенербахче
Лига Европы, 6 тур
Фейеноорд
0 : 1
08.12.2016
Фенербахче
Лига Европы, 2 тур
Фенербахче
1 : 0
29.09.2016
Фейеноорд

Прогноз на матч

«Фенербахче» пойдeт вперeд с первых минут, чтобы отыграть отставание. Это создаст шансы как для хозяев, так и для быстрых контратак «Фейеноорда». Обе команды в хорошей форме в атаке, что повышает вероятность обмена голами. Однако, учитывая мотивацию турецкой команды и поддержку стадиона, у хозяев есть шансы на победу, даже если это не обеспечит им проход.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Фенербахче» – коэффициент 1.80
  • Обе забьют – коэффициент 1.65

1.80
Победа «Фенербахче»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Лига чемпионов Фенербахче Фейеноорд
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 