В ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Фенербахче» примет «Фейеноорд» на стадионе «Шюкрю Сараджоглу». Турецкий клуб уступил в первом матче 1:2 и теперь должен искать пути к камбэку при поддержке домашних трибун. Голландцы, в свою очередь, постараются сохранить преимущество и сыграть надeжно в обороне, делая ставку на быстрые выпады.

«Фенербахче»

Команда в хорошей домашней форме – 4 победы подряд перед своими болельщиками. За последние 5 матчей «Фенербахче» забил 10 голов, пропустив 5. Средняя результативность – 2 гола за встречу, при этом клуб стабильно забивает уже 10 матчей кряду. Однако в обороне есть моменты, особенно при игре против высокоинтенсивных атакующих команд. Главный козырь – агрессивная игра в атаке на флангах и быстрый переход из обороны в нападение.

«Фейеноорд»

Чемпион Нидерландов идeт на серии из трeх побед подряд, в том числе в первом матче с «Фенербахче». Команда забивает в среднем 2 гола за игру в последних встречах и отличается высокой реализацией моментов. При этом защита «Фейеноорда» не безупречна – клуб пропускает в 4 последних матчах Лиги чемпионов, а в среднем за 5 игр пропускает 0.8 гола. Важным фактором станет умение голландцев контролировать темп и навязывать свой стиль.

Факты о командах

«Фенербахче»

Побеждает в 4 последних домашних матчах

Забивает в 10 матчах подряд

Средняя результативность – 2.0 гола за игру в последних 5 матчах

«Фейеноорд»

Побеждает в 3 последних матчах

Пропускает в 4 последних матчах Лиги чемпионов

Забивает в 6 последних матчах

Прогноз на матч

«Фенербахче» пойдeт вперeд с первых минут, чтобы отыграть отставание. Это создаст шансы как для хозяев, так и для быстрых контратак «Фейеноорда». Обе команды в хорошей форме в атаке, что повышает вероятность обмена голами. Однако, учитывая мотивацию турецкой команды и поддержку стадиона, у хозяев есть шансы на победу, даже если это не обеспечит им проход.

Рекомендованные ставки