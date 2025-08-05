Введите ваш ник на сайте
«Ницца» – «Бенфика»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 2.35

05 августа 2025 8:44
Ницца - Бенфика
06 авг. 2025, среда 22:00 | Лига чемпионов, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
2.35
Победа «Бенфика»
Сделать ставку

6 августа на стадионе «Ницца Арена» в Ницце состоится важный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором французская «Ницца» примет португальскую «Бенфику». Обе команды являются сильными представителями своих лиг и будут бороться за место в групповом этапе турнира. Прогноз на матч основан на текущей форме команд, их атакующих и оборонительных показателях.

«Ницца»

«Ницца» подходит к этому матчу в хорошей атакующей форме, забивая 2.2 гола за последние 5 игр, при этом пропуская 1.6 гола за тот же период. Несмотря на эти данные, команда имеет определенные проблемы в обороне, что ставит еe в уязвимую позицию против высококлассного соперника, как «Бенфика». В последних пяти матчах «Ницца» забивает регулярно, но также не раз допускала ошибки в защите, что привело к пропущенным голам. Тем не менее, команда показывает отличные результаты на домашнем стадионе, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей.

«Бенфика»

«Бенфика» в последних играх демонстрирует высокую результативность, забивая в среднем 2.4 гола за игру. Оборона команды выглядит сильнее, чем у «Ниццы», с показателем в 1.2 пропущенных гола за игру. Несмотря на некоторые проблемы в атаке в последних матчах, «Бенфика» остаeтся грозной силой, и еe нападающие могут принести много неприятностей соперникам. В Лиге чемпионов команда остаeтся конкурентоспособной, а в последних матчах показала хорошие результаты, что позволяет им подходить к матчу с уверенностью.

Факты о командах

«Ницца»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.2 гола за игру.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.6 гола за игру.
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей на домашнем стадионе.
  • В последних матчах забивала 3 и более голов в играх с такими командами, как «Шеффилд Юнайтед» и «Фейеноорд».

«Бенфика»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.4 гола за игру.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.2 гола за игру.
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
  • В Лиге чемпионов команда уверенно выиграла у «Фенербахче» и «Челси».

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
0
Забитых мячей
4
0
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Лига чемпионов, 3 раунд
Бенфика
2 : 0
12.08.2025
Ницца
Лига чемпионов, 3 раунд
Ницца
0 : 2
06.08.2025
Бенфика

Прогноз на матч «Ницца» – «Бенфика»

Матч между «Ниццей» и «Бенфикой» обещает быть захватывающим. Обе команды имеют сильные атакующие линии, но с различиями в обороне. «Ницца» будет на своeм стадионе, что даeт ей небольшое преимущество, но «Бенфика» выглядит сильнее в плане защиты и стабильности. Ожидается открытая игра с возможным количеством голов, так как обе команды стремятся к атакующему футболу.

«Бенфика» представляется фаворитом, учитывая их стабильность и уровень игры в последних матчах. Тем не менее, «Ницца» способна забить, что делает ставку на тотал голов привлекательной.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Бенфика» – коэффициент 2.35
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

2.35
Победа «Бенфика»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Лига чемпионов Бенфика Ницца
