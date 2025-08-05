6 августа на стадионе «Ницца Арена» в Ницце состоится важный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором французская «Ницца» примет португальскую «Бенфику». Обе команды являются сильными представителями своих лиг и будут бороться за место в групповом этапе турнира. Прогноз на матч основан на текущей форме команд, их атакующих и оборонительных показателях.

«Ницца»

«Ницца» подходит к этому матчу в хорошей атакующей форме, забивая 2.2 гола за последние 5 игр, при этом пропуская 1.6 гола за тот же период. Несмотря на эти данные, команда имеет определенные проблемы в обороне, что ставит еe в уязвимую позицию против высококлассного соперника, как «Бенфика». В последних пяти матчах «Ницца» забивает регулярно, но также не раз допускала ошибки в защите, что привело к пропущенным голам. Тем не менее, команда показывает отличные результаты на домашнем стадионе, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей.

«Бенфика»

«Бенфика» в последних играх демонстрирует высокую результативность, забивая в среднем 2.4 гола за игру. Оборона команды выглядит сильнее, чем у «Ниццы», с показателем в 1.2 пропущенных гола за игру. Несмотря на некоторые проблемы в атаке в последних матчах, «Бенфика» остаeтся грозной силой, и еe нападающие могут принести много неприятностей соперникам. В Лиге чемпионов команда остаeтся конкурентоспособной, а в последних матчах показала хорошие результаты, что позволяет им подходить к матчу с уверенностью.

Факты о командах

«Ницца»

В последних 5 играх забивает в среднем 2.2 гола за игру.

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.6 гола за игру.

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей на домашнем стадионе.

В последних матчах забивала 3 и более голов в играх с такими командами, как «Шеффилд Юнайтед» и «Фейеноорд».

«Бенфика»

В последних 5 играх забивает в среднем 2.4 гола за игру.

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.2 гола за игру.

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

В Лиге чемпионов команда уверенно выиграла у «Фенербахче» и «Челси».

Прогноз на матч «Ницца» – «Бенфика»

Матч между «Ниццей» и «Бенфикой» обещает быть захватывающим. Обе команды имеют сильные атакующие линии, но с различиями в обороне. «Ницца» будет на своeм стадионе, что даeт ей небольшое преимущество, но «Бенфика» выглядит сильнее в плане защиты и стабильности. Ожидается открытая игра с возможным количеством голов, так как обе команды стремятся к атакующему футболу.

«Бенфика» представляется фаворитом, учитывая их стабильность и уровень игры в последних матчах. Тем не менее, «Ницца» способна забить, что делает ставку на тотал голов привлекательной.

Рекомендованные ставки