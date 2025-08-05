«Лудогорец» – «Ференцварош»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 6 августа 2025 с коэффициентом 2.5

6 августа на «Зальцбург Арене» состоится решающий матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором болгарский «Лудогорец» встретится с венгерским «Ференцварошем». Обе команды уверенно прошли свои предыдущие раунды, и теперь им предстоит бороться за место в групповом этапе. В этом прогнозе мы разберем текущую форму команд и дадим рекомендации по ставкам на предстоящий матч.

«Лудогорец»

«Лудогорец» является одним из лидеров болгарского футбола, и на домашнем стадионе команда традиционно демонстрирует хорошие результаты. В последних пяти матчах «Лудогорец» забил 12 голов, но и пропустил 6. В атаке команда в целом выглядит уверенно, однако пропущенные голы свидетельствуют о том, что защита требует улучшений. В последней игре Лиги чемпионов «Лудогорец» обыграл «Риеку» с уверенным счeтом 3:1, что стало продолжением хорошей формы. В последние несколько лет клуб регулярно выходит на международную арену и демонстрирует свою силу в Лиге чемпионов, несмотря на сильных соперников.

«Ференцварош»

«Ференцварош» также имеет неплохую форму, несмотря на несколько непростых матчей в последних играх. В последних пяти играх команда забила 29 голов, но и пропустила 7. В Лиге чемпионов команда демонстрирует атакующую мощь, но также уязвима в защите. В их последней встрече с «Ноа» команда одержала победу с минимальным счeтом 4:3. Важно отметить, что «Ференцварош» не проигрывает в последних 9 матчах, что может свидетельствовать о хорошем моральном настрое команды.

Факты о командах

«Лудогорец»

В последних 5 играх забивает в среднем 2.4 гола за матч, пропускает 1.2 гола за матч.

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей Лиги чемпионов.

Победа 3:1 над «Риекой» в последней игре Лиги чемпионов.

«Ференцварош»

В последних 5 играх забивает в среднем 2.4 гола за матч, пропускает 1.4 гола за матч.

Не проигрывает в последних 9 матчах.

Победа 4:3 в Лиге чемпионов в последней встрече с «Ноа».

Прогноз на матч «Лудогорец» – «Ференцварош»

Исходя из текущей формы команд, можно ожидать достаточно открытую игру с большим количеством голов. «Лудогорец» имеет преимущество на домашнем стадионе и продемонстрировал отличные атакующие действия в предыдущих играх. Однако «Ференцварош» будет опасен в атаке и способен создать проблемы обороне болгарской команды.

Скорее всего, «Лудогорец» будет доминировать на поле, но «Ференцварош» не позволит себе легко сдаться. Ожидаемую победу хозяев можно обосновать их хорошей домашней формой и атакующими качествами.

Рекомендованные ставки