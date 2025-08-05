Введите ваш ник на сайте
«Лудогорец» – «Ференцварош»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 6 августа 2025 с коэффициентом 2.5

05 августа 2025 8:50
Лудогорец - Ференцварош
06 авг. 2025, среда 20:30 | Лига чемпионов, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
6 августа на «Зальцбург Арене» состоится решающий матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором болгарский «Лудогорец» встретится с венгерским «Ференцварошем». Обе команды уверенно прошли свои предыдущие раунды, и теперь им предстоит бороться за место в групповом этапе. В этом прогнозе мы разберем текущую форму команд и дадим рекомендации по ставкам на предстоящий матч.

«Лудогорец»

«Лудогорец» является одним из лидеров болгарского футбола, и на домашнем стадионе команда традиционно демонстрирует хорошие результаты. В последних пяти матчах «Лудогорец» забил 12 голов, но и пропустил 6. В атаке команда в целом выглядит уверенно, однако пропущенные голы свидетельствуют о том, что защита требует улучшений. В последней игре Лиги чемпионов «Лудогорец» обыграл «Риеку» с уверенным счeтом 3:1, что стало продолжением хорошей формы. В последние несколько лет клуб регулярно выходит на международную арену и демонстрирует свою силу в Лиге чемпионов, несмотря на сильных соперников.

«Ференцварош»

«Ференцварош» также имеет неплохую форму, несмотря на несколько непростых матчей в последних играх. В последних пяти играх команда забила 29 голов, но и пропустила 7. В Лиге чемпионов команда демонстрирует атакующую мощь, но также уязвима в защите. В их последней встрече с «Ноа» команда одержала победу с минимальным счeтом 4:3. Важно отметить, что «Ференцварош» не проигрывает в последних 9 матчах, что может свидетельствовать о хорошем моральном настрое команды.

Факты о командах

«Лудогорец»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.4 гола за матч, пропускает 1.2 гола за матч.
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей Лиги чемпионов.
  • Победа 3:1 над «Риекой» в последней игре Лиги чемпионов.

«Ференцварош»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.4 гола за матч, пропускает 1.4 гола за матч.
  • Не проигрывает в последних 9 матчах.
  • Победа 4:3 в Лиге чемпионов в последней встрече с «Ноа».

Личные встречи
17% (1)
33% (2)
50% (3)
7
Забитых мячей
9
1.17
В среднем за матч
1.5
3:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Лига чемпионов, 3 раунд
Ференцварош
3 : 0
12.08.2025
Лудогорец
Лига чемпионов, 3 раунд
Лудогорец
0 : 0
06.08.2025
Ференцварош
Лига Европы, 6 тур
Лудогорец
1 : 1
12.12.2019
Ференцварош
Лига Европы, 2 тур
Ференцварош
0 : 3
03.10.2019
Лудогорец
Лига чемпионов, 1 раунд
Лудогорец
2 : 3
17.07.2019
Ференцварош
Лига чемпионов, 1 раунд
Ференцварош
2 : 1
10.07.2019
Лудогорец
Показать все

Прогноз на матч «Лудогорец» – «Ференцварош»

Исходя из текущей формы команд, можно ожидать достаточно открытую игру с большим количеством голов. «Лудогорец» имеет преимущество на домашнем стадионе и продемонстрировал отличные атакующие действия в предыдущих играх. Однако «Ференцварош» будет опасен в атаке и способен создать проблемы обороне болгарской команды.

Скорее всего, «Лудогорец» будет доминировать на поле, но «Ференцварош» не позволит себе легко сдаться. Ожидаемую победу хозяев можно обосновать их хорошей домашней формой и атакующими качествами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Лудогорца» – коэффициент 2.5
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Автор: Ланьков Роман
Лига чемпионов Ференцварош Лудогорец
Рекомендуем
