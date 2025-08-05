Введите ваш ник на сайте
«Кайрат» – «Слован Братислава»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 2.10

05 августа 2025 8:22
Кайрат - Слован
06 авг. 2025, среда 18:00 | Лига чемпионов, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Кайрата»
Сделать ставку

6 августа на стадионе «Центральный» в Алматы состоится матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором казахстанский «Кайрат» примет словацкий «Слован Братислава». Ожидается зрелищная игра, где каждая команда будет бороться за важные очки, чтобы продолжить путь в групповой этап Лиги чемпионов. В этом прогнозе мы проанализируем текущую форму команд, их последние результаты и выделим ключевые моменты для ставок.

«Кайрат»

«Кайрат» подходит к этому матчу с хорошими показателями в последних играх. В последних 5 встречах команда забила 8 голов и пропустила 4, что указывает на довольно сбалансированную игру в атаке и обороне. Особенно стоит отметить победу в последней игре Лиги чемпионов против «КуПС» с разгромным счeтом 3:0, что может послужить отличным моральным толчком для команды. В последних играх «Кайрат» пропускает в среднем 0.80 гола за матч, что подтверждает достаточно сильную оборону. Однако атака могла бы быть более продуктивной, так как за последние 5 игр они забили в среднем 1.6 гола за матч.

«Слован Братислава»

«Слован Братислава», в свою очередь, демонстрирует отличные результаты в атаке, забивая в последних 5 играх 29 голов. Словаки не боятся атаковать, но при этом пропускают в среднем 1.20 гола за игру. Стоит отметить, что «Слован» не проигрывает в последних 5 матчах подряд, что свидетельствует о хорошем моральном настрое и стабильности команды. В то же время стоит учитывать, что команда пропускает в последних 3 играх, что может стать уязвимостью в матчах против более сильных соперников.

Факты о командах

«Кайрат»

  • Победа в 3 из 5 последних матчей.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.6 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 0.8 гола за матч.
  • Победа над «КуПС» 3:0 в последней игре Лиги чемпионов.

«Слован Братислава»

  • Не проигрывает в последних 5 матчах подряд.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 5.8 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.2 гола за игру.
  • Победа 4:0 в Лиге чемпионов в последней встрече с «Зриньски».

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
1
Забитых мячей
1
0.5
В среднем за матч
0.5
1:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Лига чемпионов, 3 раунд
Слован
1 : 0
12.08.2025
Кайрат
Лига чемпионов, 3 раунд
Кайрат
1 : 0
06.08.2025
Слован

Прогноз на матч «Кайрат» – «Слован Братислава»

Матч обещает быть конкурентным, учитывая сильную атаку «Слована» и хорошую оборону «Кайрата». Несмотря на то, что «Кайрат» может иметь преимущество на домашнем стадионе, «Слован» демонстрирует впечатляющую результативность и способен создать проблемы обороне казахстанской команды. Ожидается, что обе команды смогут забить, а сама встреча будет насыщенной в атакующем плане.

Прогноз: Ничья или победа «Кайрата» с результатом 2:1 или 1:1 выглядит наиболее вероятным исходом, однако не исключена победа «Слована», если им удастся воспользоваться слабостями в обороне соперника.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Кайрата» – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

2.10
Победа «Кайрата»
Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов Слован Кайрат
Рекомендуем
