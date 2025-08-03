Введите ваш ник на сайте
«Рубин» – «Сочи»: прогноз и ставки на матч 4 августа 2025 с коэффициентом 8.50

03 августа 2025 8:39
Рубин - Сочи
04 авг. 2025, понедельник 20:00 | Россия. Премьер-лига, 3 тур
В понедельник, 4 августа, в 3-м туре РПЛ встречаются «Рубин» и «Сочи». Игра пройдет в Казани, начало – в 20:00 (мск).

«Рубин»

Команда Рашида Рахимова набрала 4 очка и находится на 4-й позиции в РПЛ. «Рубин» добыл 1 победу и 1 раз сыграл вничью, разница мячей – 4:2.

Последние результаты «Рубина»:

  • 31.07.25 «Рубин» – «Оренбург» – 2:0 Кубок России;
  • 27.07.25 «Рубин» – «Зенит» – 2:2 РПЛ;
  • 20.07.25 «Ахмат» – «Рубин» – 0:2 РПЛ.

«Сочи»

«Сочи» не набрал ни очка в 2 турах и занимает 16-е место в таблице. Подопечные Роберто Морено потерпели 2 поражения с общим счетом 0:7.

Предыдущие результаты «Сочи»:

  • 29.07.25 «Динамо» М – «Сочи» – 3:2 Кубок России;
  • 26.07.25 «Сочи» – «Акрон» – 0:4 РПЛ;
  • 19.07.25 «Локомотив» – «Сочи» – 3:0 РПЛ.

Очные встречи

  • 18.02.25 «Сочи» – «Рубин» – 0:2 Товарищеская игра;
  • 25.05.24 «Рубин» – «Сочи» – 1:1 РПЛ;
  • 12.11.23 «Сочи» – «Рубин» – 0:2 РПЛ;
  • 30.04.22 «Рубин» – «Сочи» – 0:6 РПЛ;
  • 21.11.21 «Сочи» – «Рубин» – 1:2 РПЛ.

Прогноз на матч «Рубин» – «Сочи»

«Рубин» хорошо начал сезон и должен продлить свою беспроигрышную серию. Казанцы для южан – неудобный соперник. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 8.50.

Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Сочи Рубин
