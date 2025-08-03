В понедельник, 4 августа, в 3-м туре РПЛ встречаются «Рубин» и «Сочи». Игра пройдет в Казани, начало – в 20:00 (мск).

«Рубин»

Команда Рашида Рахимова набрала 4 очка и находится на 4-й позиции в РПЛ. «Рубин» добыл 1 победу и 1 раз сыграл вничью, разница мячей – 4:2.

Последние результаты «Рубина»:

31.07.25 «Рубин» – «Оренбург» – 2:0 Кубок России;

27.07.25 «Рубин» – «Зенит» – 2:2 РПЛ;

20.07.25 «Ахмат» – «Рубин» – 0:2 РПЛ.

«Сочи»

«Сочи» не набрал ни очка в 2 турах и занимает 16-е место в таблице. Подопечные Роберто Морено потерпели 2 поражения с общим счетом 0:7.

Предыдущие результаты «Сочи»:

29.07.25 «Динамо» М – «Сочи» – 3:2 Кубок России;

26.07.25 «Сочи» – «Акрон» – 0:4 РПЛ;

19.07.25 «Локомотив» – «Сочи» – 3:0 РПЛ.

Очные встречи

18.02.25 «Сочи» – «Рубин» – 0:2 Товарищеская игра;

25.05.24 «Рубин» – «Сочи» – 1:1 РПЛ;

12.11.23 «Сочи» – «Рубин» – 0:2 РПЛ;

30.04.22 «Рубин» – «Сочи» – 0:6 РПЛ;

21.11.21 «Сочи» – «Рубин» – 1:2 РПЛ.

Прогноз на матч «Рубин» – «Сочи»

«Рубин» хорошо начал сезон и должен продлить свою беспроигрышную серию. Казанцы для южан – неудобный соперник. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 8.50.