3 августа 2025 года в 13:30 состоится матч третьего тура нового сезона в

российской Премьер-Лиге. «Акрон» будет принимать на своем поле гостей из столицы – «Спартак».

«Акрон»

«Акрон» не потерпел ни одного поражения в стартовых турах. Команда начала с ничьей в дерби с «Крыльями Советов», а затем отгрузила 4 безответных гола в матче с хромающим на старте кампании «Сочи».

Последние три игры:

Акрон – Балтика 2:1

Сочи – Акрон 0:4

Акрон – Крылья Советов 1:1

«Спартак»

«Красно-белые» набрали три очка в 2 турах, успев шокировать свою публику в домашней игре с «Балтикой» (0:3). Правда, на неделе команда Деяна Станковича несколько реабилитировалась в кубковой игре с «Ростовом».

Также в мид-уик «Спартак» закрыл громкий трансфер, купив у «Бешикташа» хавбека Жедсона Фернандеша. Он стал самым дорогостоящим новобранцем в истории «народной команды» (по разным данным – 25-27 миллионов евро).

Последние три игры:

Ростов – Спартак 0:2

Спартак – Балтика 0:3

Спартак – Динамо Махачкала 1:0

Очные встречи:

Акрон – Спартак 2:3

Спартак – Акрон 4:0

Спартак – Акрон 1:1

Прогноз на матч «Акрон» – «Спартак»

«Акрон» не стесняется играть в атаку и их матчи со «Спартаком» как правило отличаются приличной результативностью. Ждем нечто подобное и на этот раз.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1.63. Прогноз на точный счет – 1:1/1:2.