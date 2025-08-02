Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Машук-КМВ» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 3 августа 2025 с коэффициентом 1.85

02 августа 2025 9:48
Машук-КМВ - Динамо-2
03 авг. 2025, воскресенье 17:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
«Машук-КМВ» не проиграет (1Х)
Сделать ставку

3 августа в рамках 3-го тура Второй лиги «Машук-КМВ» примет на своeм поле «Динамо-2». Обе команды начали сезон без поражений, но с разной степенью уверенности. «Машук» демонстрирует стабильность и цепкость, заслуженно возглавляя турнирную таблицу, в то время как дублирующий состав «Динамо» слишком часто играет вничью, теряя очки даже при хорошей атакующей игре. Встреча обещает быть равной и напряжeнной.

«Машук-КМВ»

Команда из Пятигорска подходит к матчу в статусе лидера Второй лиги. После двух туров у неe 4 очка, при этом серия без поражений уже насчитывает 12 матчей. Последняя победа над «Сибирью» на выезде (1:0) подтвердила, что команда умеет играть результативно и прагматично. За 5 последних матчей «Машук» забил 6 и пропустил всего 4 мяча. Средняя результативность – 1.20 гола за игру – говорит о системной атакующей работе. Основной акцент команды – плотная оборона и расчeт на минимальные победы.

«Динамо-2»

Молодeжный состав московского клуба после двух туров занимает 8-е место с 2 очками. Все последние 4 матча «Динамо-2» завершил вничью, включая результативную ничью с «Динамо Киров» (2:2). Команда регулярно забивает – по мячу в каждом из шести последних матчей. При этом оборона нестабильна: 5 пропущенных голов в пяти играх. В среднем динамовцы забивают и пропускают по 1.20 и 1.00 гола соответственно. При этом в структуре игры прослеживается ставка на атакующие действия, но с ошибками при переходе в оборону.

Факты о командах:

«Машук-КМВ»

  • Не проигрывает в 12 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа 1:0 над «Сибирью» в последнем туре
  • 2 победы и 3 ничьи в последних 5 матчах

«Динамо-2»

  • Игры вничью в 4 матчах подряд
  • В среднем: 1.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • Пропускает в 4 последних матчах

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
0
Забитых мячей
0
0
В среднем за матч
0
Крупнейшая победа
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Машук-КМВ
0 : 0
03.08.2025
Динамо-2

Прогноз на матч «Машук-КМВ» – «Динамо-2»

На первый взгляд «Машук» выглядит фаворитом – команда уверенно лидирует в лиге, стабильно набирает очки и играет надeжно в обороне. Однако атакующая форма «Динамо-2» не оставляет сомнений в том, что молодые москвичи будут создавать моменты. Несмотря на ничейную серию, гости умеют навязывать игру. Ожидаем плотный матч с обменом голами, но хозяева, скорее всего, не проиграют благодаря лучшей организации и стабильности.

Рекомендованные ставки:

  • «Машук-КМВ» не проиграет (1Х) – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – нет – коэффициент 1.92

1.85
«Машук-КМВ» не проиграет (1Х)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Динамо-2 Машук-КМВ
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 