3 августа в Иванове «Текстильщик» сыграет с «Сибирью» в рамках 3-го тура Второй лиги. Обе команды по-разному начали сезон: хозяева чередуют минимальные успехи с проблемами в атаке, а гости, напротив, действуют результативно, но слабо обороняются. Матч обещает быть непростым и может принести неожиданный результат, особенно с учeтом домашней формы «Текстильщика».

«Текстильщик»

После двух туров «Текстильщик» располагается на 4-й строчке, набрав 3 очка. Однако проблемы в атаке бросаются в глаза: команда забила лишь 2 мяча в пяти последних матчах. Оборона также нестабильна – 6 пропущенных голов за тот же период. Главным козырем остаeтся надeжность на домашнем стадионе: в 9 из 11 последних матчей в Иванове команда не проигрывала. Этот фактор может сыграть ключевую роль в предстоящем матче.

«Сибирь»

Новосибирская команда стартовала слабее и с 1 очком занимает 9-е место. При этом «Сибирь» демонстрирует хорошую реализацию – 8 голов в последних пяти матчах. Команда часто действует в высоком темпе, но страдает от ошибок в обороне. В трeх последних матчах подряд «Сибирь» пропускала, а общее количество пропущенных голов за пять игр – пять. Несмотря на это, «Сибирь» забивает регулярно и может навязать борьбу любому сопернику.

Факты о командах:

«Текстильщик»

Победа в 1 из 5 последних матчей

В среднем: 0.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 4 матчах подряд

Не проигрывает в 9 из 11 домашних матчей

«Сибирь»

Победа в 1 из 5 последних матчей

В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Пропускает в 3 матчах подряд

Прогноз на матч «Текстильщик» – «Сибирь»

Ожидается сбалансированная игра с упором на тактику и осторожность. «Сибирь» лучше выглядит в атаке, но «Текстильщик» силeн дома и редко проигрывает на своeм поле. Проблемы обеих команд в обороне могут привести к обмену моментами, но из-за низкой результативности «Текстильщика» более логичным выбором будет ставка на двойной шанс в его пользу. Команда способна как минимум не проиграть.

Рекомендованные ставки: