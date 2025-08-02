Введите ваш ник на сайте
«Текстильщик» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 3 августа 2025 с коэффициентом 1.72

02 августа 2025 9:37
Текстильщик - Сибирь
03 авг. 2025, воскресенье 17:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
3 августа в Иванове «Текстильщик» сыграет с «Сибирью» в рамках 3-го тура Второй лиги. Обе команды по-разному начали сезон: хозяева чередуют минимальные успехи с проблемами в атаке, а гости, напротив, действуют результативно, но слабо обороняются. Матч обещает быть непростым и может принести неожиданный результат, особенно с учeтом домашней формы «Текстильщика».

«Текстильщик»

После двух туров «Текстильщик» располагается на 4-й строчке, набрав 3 очка. Однако проблемы в атаке бросаются в глаза: команда забила лишь 2 мяча в пяти последних матчах. Оборона также нестабильна – 6 пропущенных голов за тот же период. Главным козырем остаeтся надeжность на домашнем стадионе: в 9 из 11 последних матчей в Иванове команда не проигрывала. Этот фактор может сыграть ключевую роль в предстоящем матче.

«Сибирь»

Новосибирская команда стартовала слабее и с 1 очком занимает 9-е место. При этом «Сибирь» демонстрирует хорошую реализацию – 8 голов в последних пяти матчах. Команда часто действует в высоком темпе, но страдает от ошибок в обороне. В трeх последних матчах подряд «Сибирь» пропускала, а общее количество пропущенных голов за пять игр – пять. Несмотря на это, «Сибирь» забивает регулярно и может навязать борьбу любому сопернику.

Факты о командах:

«Текстильщик»

  • Победа в 1 из 5 последних матчей
  • В среднем: 0.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • Не проигрывает в 9 из 11 домашних матчей

«Сибирь»

  • Победа в 1 из 5 последних матчей
  • В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • Пропускает в 3 матчах подряд

Личные встречи
71% (5)
14% (1)
14% (1)
11
Забитых мячей
3
1.57
В среднем за матч
0.43
3:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:3
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Текстильщик
1 : 0
03.08.2025
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Текстильщик
2 : 1
17.05.2025
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Сибирь
1 : 3
29.03.2025
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сибирь
1 : 0
10.11.2024
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Текстильщик
3 : 0
15.09.2024
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Сибирь
0 : 2
17.09.2023
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Текстильщик
0 : 0
22.07.2023
Сибирь
Прогноз на матч «Текстильщик» – «Сибирь»

Ожидается сбалансированная игра с упором на тактику и осторожность. «Сибирь» лучше выглядит в атаке, но «Текстильщик» силeн дома и редко проигрывает на своeм поле. Проблемы обеих команд в обороне могут привести к обмену моментами, но из-за низкой результативности «Текстильщика» более логичным выбором будет ставка на двойной шанс в его пользу. Команда способна как минимум не проиграть.

Рекомендованные ставки:

  • «Текстильщик» не проиграет (1Х) – коэффициент 1.72
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.58

Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Сибирь Текстильщик
