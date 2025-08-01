2 августа на стадионе «Брестский» в рамках 16-го тура чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» примет «Арсенал». Хозяева продолжают борьбу за еврокубковую зону, а гости пытаются выбраться из середины таблицы. Обе команды провели насыщенный июль, включая матчи в Кубке Беларуси и международных турнирах. Встреча может получиться упорной, но с заметным преимуществом хозяев.

«Динамо-Брест»

Команда из Бреста набрала 27 очков за 15 туров и занимает 6-е место. В последних матчах «Динамо» чередует уверенные победы с неудачами, но выглядит убедительно на фоне команд из нижней части таблицы. Победа над «Слуцком» со счeтом 3:0 и выездной успех в Кубке против «Минска» (3:2) подтверждают атакующий потенциал команды. Однако в обороне остаются проблемы – 10 пропущенных голов за последние 5 игр. Форвард Егор Корцов – один из самых стабильных игроков, на его счету 8 голов в 17 матчах, и он по-прежнему главная надежда команды в атаке.

«Арсенал»

Гости находятся на 10-й строчке с 18 очками после 15 туров. В чемпионате команда проиграла два матча подряд – от «Нафтана» и «Слуцка», но в Кубке Беларуси стабильно побеждает (1:0 над «Лидой» и «Молодечно»). Тем не менее, показатели в атаке и обороне вызывают вопросы: в последних 5 матчах забито 5 мячей, пропущено 9. Александр Французов – лучший бомбардир, но и он не всегда получает достаточную поддержку. После разгромного поражения 0:8 от «Нефтехимика» в товарищеской игре остаeтся ощущение неуверенности в действиях команды, особенно в защите.

Факты о командах

«Динамо-Брест»

Победа 3:0 над «Слуцком» в последнем туре

В среднем: 1.60 забито, 2.00 пропущено за матч (последние 5 игр)

Пропускает в 3 последних матчах

Забивает в 4 из 5 последних матчей

Корцов – 8 голов в сезоне

«Арсенал»

Поражения в двух последних турах

В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено за матч (последние 5 игр)

Уступил 0:8 в товарищеской игре с «Нефтехимиком»

Французов – 5 голов в сезоне

Пропускает в 4 из 5 последних игр

Прогноз на матч

Обе команды подойдут к матчу в разной форме. «Динамо-Брест» на своeм поле смотрится сильнее и стабильно забивает, особенно против соперников ниже по таблице. «Арсенал» испытывает трудности в организации игры и часто допускает ошибки в защите, особенно в выездных встречах. Команда из Бреста имеет преимущество в атаке и в мотивации сохранить позиции в верхней части таблицы. Прогнозируется победа хозяев с вероятным тоталом выше среднего.

Рекомендованные ставки: