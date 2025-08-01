Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо-Брест» – «Арсенал»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 1.83

01 августа 2025 9:48
Динамо-Брест - Арсенал
02 авг. 2025, суббота 20:00 | Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.83
Победа «Динамо-Брест»
Сделать ставку

2 августа на стадионе «Брестский» в рамках 16-го тура чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» примет «Арсенал». Хозяева продолжают борьбу за еврокубковую зону, а гости пытаются выбраться из середины таблицы. Обе команды провели насыщенный июль, включая матчи в Кубке Беларуси и международных турнирах. Встреча может получиться упорной, но с заметным преимуществом хозяев.

«Динамо-Брест»

Команда из Бреста набрала 27 очков за 15 туров и занимает 6-е место. В последних матчах «Динамо» чередует уверенные победы с неудачами, но выглядит убедительно на фоне команд из нижней части таблицы. Победа над «Слуцком» со счeтом 3:0 и выездной успех в Кубке против «Минска» (3:2) подтверждают атакующий потенциал команды. Однако в обороне остаются проблемы – 10 пропущенных голов за последние 5 игр. Форвард Егор Корцов – один из самых стабильных игроков, на его счету 8 голов в 17 матчах, и он по-прежнему главная надежда команды в атаке.

«Арсенал»

Гости находятся на 10-й строчке с 18 очками после 15 туров. В чемпионате команда проиграла два матча подряд – от «Нафтана» и «Слуцка», но в Кубке Беларуси стабильно побеждает (1:0 над «Лидой» и «Молодечно»). Тем не менее, показатели в атаке и обороне вызывают вопросы: в последних 5 матчах забито 5 мячей, пропущено 9. Александр Французов – лучший бомбардир, но и он не всегда получает достаточную поддержку. После разгромного поражения 0:8 от «Нефтехимика» в товарищеской игре остаeтся ощущение неуверенности в действиях команды, особенно в защите.

Факты о командах

«Динамо-Брест»

  • Победа 3:0 над «Слуцком» в последнем туре
  • В среднем: 1.60 забито, 2.00 пропущено за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей
  • Корцов – 8 голов в сезоне

«Арсенал»

  • Поражения в двух последних турах
  • В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено за матч (последние 5 игр)
  • Уступил 0:8 в товарищеской игре с «Нефтехимиком»
  • Французов – 5 голов в сезоне
  • Пропускает в 4 из 5 последних игр

Личные встречи
57% (4)
43% (3)
0% (0)
12
Забитых мячей
4
1.71
В среднем за матч
0.57
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Динамо-Брест
1 : 1
02.08.2025
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Арсенал
1 : 1
16.03.2025
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Динамо-Брест
2 : 1
22.09.2024
Арсенал
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Динамо-Брест
4 : 1
28.07.2024
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Арсенал
0 : 2
04.05.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Арсенал
0 : 2
09.09.2022
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Динамо-Брест
0 : 0
01.05.2022
Арсенал
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды подойдут к матчу в разной форме. «Динамо-Брест» на своeм поле смотрится сильнее и стабильно забивает, особенно против соперников ниже по таблице. «Арсенал» испытывает трудности в организации игры и часто допускает ошибки в защите, особенно в выездных встречах. Команда из Бреста имеет преимущество в атаке и в мотивации сохранить позиции в верхней части таблицы. Прогнозируется победа хозяев с вероятным тоталом выше среднего.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Динамо-Брест» – коэффициент 1.83
  • Индивидуальный тотал «Динамо-Брест» больше 1.5 – коэффициент 2.00

1.83
Победа «Динамо-Брест»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Арсенал Динамо-Брест
Другие прогнозы
16.08.2025
14:30
2.05
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Астон Вилла - Ньюкасл
Победа «Астон Виллы»
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.61
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Сандерленд - Вест Хэм
победа «Вест Хэма» с форой 0
16.08.2025
17:00
1.72
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Алания - Тюмень
Победа «Алании»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 