В субботу, 2 августа, в 3-м туре российской Первой лиги сыграют КАМАЗ и «Челябинск». Игра состоится в Набережных Челнах, начало – в 17:30 (мск).
КАМАЗ
КАМАЗ в сезоне-2024/25 занял 11-е место в Первой лиге. В новом чемпионате команда Эльдара Ахметзянова находится на 6-й позиции, набрав 4 очка. КАМАЗ добыл 1 победу и 1 раз сыграл вничью, разница мячей – 3:2.
Последние результаты КАМАЗа:
- 26.07.25 «Волга» – КАМАЗ – 1:2 Первая лига;
- 19.07.25 «Арсенал» – КАМАЗ – 1:1 Первая лига;
- 12.07.25 «Пари НН» – КАМАЗ – 3:1 Товарищеская игра.
«Челябинск»
В сезоне-2024/25 во Второй лиге «Челябинск» занял 6-е место. В переходных матчах за выход в Первую лигу челябинцы переиграли «Волгарь» – 1:1, 0:0 (пен. 4:2).
В новом сезоне «Челябинск» набрал 6 очков и является одним из лидеров Первой лиги в таблице.
Предыдущие результаты «Челябинска»:
- 26.07.25 «Челябинск» – «Ротор» – 1:0 Первая лига;
- 20.07.25 «Торпедо» М – «Челябинск» – 2:3 Первая лига;
- 13.07.25 «Челябинск» – «Тюмень» – 3:1 Товарищеская игра.
Очные встречи
- 03.07.21 КАМАЗ – «Челябинск» – 1:1 Товарищеская игра;
- 04.04.21 КАМАЗ – «Челябинск» – 3:1 Вторая лига;
- 18.10.20 «Челябинск» – КАМАЗ – 0:3 Тех. поражение Вторая лига ;
- 20.10.19 «Челябинск» – КАМАЗ – 4:2 Вторая лига;
- 16.08.19 КАМАЗ – «Челябинск» – 3:1 Вторая лига.
Прогноз на матч КАМАЗ – «Челябинск»
«Челябинск» неожиданно бодро стартовал в новом сезоне. КАМАЗ постарается исправить эту тенденцию. Прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 6.50.