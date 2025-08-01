Введите ваш ник на сайте
КАМАЗ – «Челябинск»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 6.50

01 августа 2025 8:45
КАМАЗ - Челябинск
02 авг. 2025, суббота 17:30 | Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
В субботу, 2 августа, в 3-м туре российской Первой лиги сыграют КАМАЗ и «Челябинск». Игра состоится в Набережных Челнах, начало – в 17:30 (мск).

КАМАЗ

КАМАЗ в сезоне-2024/25 занял 11-е место в Первой лиге. В новом чемпионате команда Эльдара Ахметзянова находится на 6-й позиции, набрав 4 очка. КАМАЗ добыл 1 победу и 1 раз сыграл вничью, разница мячей – 3:2.

Последние результаты КАМАЗа:

«Челябинск»

В сезоне-2024/25 во Второй лиге «Челябинск» занял 6-е место. В переходных матчах за выход в Первую лигу челябинцы переиграли «Волгарь» – 1:1, 0:0 (пен. 4:2).

В новом сезоне «Челябинск» набрал 6 очков и является одним из лидеров Первой лиги в таблице.

Предыдущие результаты «Челябинска»:

Очные встречи

  • 03.07.21 КАМАЗ – «Челябинск» – 1:1 Товарищеская игра;
  • 04.04.21 КАМАЗ – «Челябинск» – 3:1 Вторая лига;
  • 18.10.20 «Челябинск» – КАМАЗ – 0:3 Тех. поражение Вторая лига ;
  • 20.10.19 «Челябинск» – КАМАЗ – 4:2 Вторая лига;
  • 16.08.19 КАМАЗ – «Челябинск» – 3:1 Вторая лига.

Прогноз на матч КАМАЗ – «Челябинск»

«Челябинск» неожиданно бодро стартовал в новом сезоне. КАМАЗ постарается исправить эту тенденцию. Прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 6.50.

Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига Челябинск КАМАЗ
