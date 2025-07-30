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«Рубин» – «Оренбург»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75

30 июля 2025 9:52
Рубин - Оренбург
31 июл. 2025, четверг 19:30 | Россия. Кубок, группа A, 1 тур
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1.75
Победа «Рубина»
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31 июля на «Ак Барс Арене» в Казани стартует групповой этап Кубка России – матчем между «Рубином» и «Оренбургом». Команды начинают турнир с разными эмоциями: хозяева набрали отличную форму в последних встречах, а гости пытаются вернуть уверенность после серии ничьих. При этом обе команды демонстрируют боеспособную атаку, а «Рубин» вдобавок показывает надeжную игру в обороне.

«Рубин»

Казанский клуб не проигрывает уже 7 матчей подряд и постепенно наращивает темп. Команда под руководством Гарая уверенно начала сезон – ничья с «Зенитом» (2:2) и выездная победа над «Ахматом» (2:0) стали сигналом о серьeзных амбициях. В последних 5 матчах «Рубин» забил 7 голов, в среднем – 1.40 за игру, при этом пропустил только 3 мяча (0.60 в среднем). Важно и то, что команда стабильно поражает ворота соперников – забивает уже 14 матчей подряд.

«Оренбург»

Команда набрала 7 голов в 5 матчах (1.40 в среднем), но при этом пропустила 6 (1.20 в среднем). Игра в атаке у «Оренбурга» строится на быстрых переходах, а защита пока остаeтся уязвимой. В Премьер-лиге команда начала с двух ничьих: 0:0 с ЦСКА и 1:1 с «Динамо» Махачкала. Эти результаты говорят о неуступчивости, но и о трудностях с созданием и реализацией моментов в матчах более высокого уровня. При этом «Оренбург» забивает в 7 из 9 последних матчей.

Факты о командах

«Рубин»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах
  • В среднем 1.40 забитого и 0.60 пропущенного гола
  • Забивает в 14 матчах подряд
  • Победа над «Ахматом» и ничья с «Зенитом» в стартовых турах РПЛ

«Оренбург»

  • В последних 5 играх: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение
  • В среднем 1.40 забитого и 1.20 пропущенного гола
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • Не проигрывает в 3 матчах подряд

Личные встречи
45% (5)
27% (3)
27% (3)
14
Забитых мячей
11
1.27
В среднем за матч
1
4:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Рубин
4 : 2
24.05.2025
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
1 : 2
27.10.2024
Рубин
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Оренбург
3 : 0
08.04.2024
Рубин
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Рубин
1 : 1
30.07.2023
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Рубин
1 : 0
05.07.2020
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Оренбург
2 : 1
15.09.2019
Рубин
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
2 : 0
03.05.2019
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
1 : 0
05.11.2018
Рубин
Россия. Кубок, 1/16 финала
Оренбург
0 : 2
20.09.2017
Рубин
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Рубин
0 : 0
11.03.2017
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Оренбург
1 : 1
27.08.2016
Рубин
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Прогноз на матч

Обе команды активно включились в сезон, но «Рубин» выглядит предпочтительнее по организации игры и результатам. Казанцы мало пропускают, демонстрируют качественную реализацию и уверенно играют дома. «Оренбург» может рассчитывать на гол, однако в целом уступает хозяевам в стабильности и глубине состава. Учитывая текущую форму, «Рубин» выглядит фаворитом и должен побеждать, особенно на домашнем поле.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Рубина» – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – коэффициент 2.05

1.75
Победа «Рубина»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Оренбург Рубин
Другие прогнозы
30.07.2025
18:30
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30.07.2025
18:30
1.69
Россия. Кубок, группа D, 1 тур
ЦСКА - Локомотив
Обе забьют
30.07.2025
19:00
1.56
Лига чемпионов, 2 раунд
Карабах - Шелбурн
победа «Карабаха» с форой -1.5
30.07.2025
20:00
1.56
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1.72
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