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«Минск» – «Динамо-Брест»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 1.95

25 июля 2025 9:27
Минск - Динамо-Брест
26 июл. 2025, суббота 18:00 | Беларусь. Кубок, 1/8 финала
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1.95
Обе команды забьют
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26 июля «Минск» примет «Динамо-Брест» в рамках 1/8 финала Кубка Беларуси. Обе команды прошли непростые этапы и продолжают бороться за титул, несмотря на нестабильную игру в чемпионате. «Минск» недавно прибавил в атакующих действиях, а «Динамо-Брест» по-прежнему делает ставку на высокий темп и давление в атаке. Матч обещает быть результативным, и многое будет зависеть от того, кто сумеет лучше воспользоваться ошибками соперника.

«Минск»

Минчане показывают противоречивые результаты, чередуя яркие матчи с провальными. В последней кубковой игре удалось победить «Волну» со счeтом 3:2, а ранее команда переиграла БАТЭ (2:0), что стало серьeзным заявлением о готовности бороться. При этом в обороне остаются проблемы: 8 пропущенных голов за 5 последних матчей и всего одна игра на ноль.

Команда забивает в 7 из 9 последних встреч, в среднем – 1.60 мяча за игру. Главная сила «Минска» – быстрые атаки и хорошее взаимодействие в завершающей стадии. Однако оборонительная линия нестабильна, допускает регулярные ошибки, особенно при высоком прессинге.

«Динамо-Брест»

Команда из Бреста демонстрирует результативную игру в Кубке: яркая победа над «Оршей» (8:1) показала атакующий потенциал, несмотря на нестабильность в других турнирах. В чемпионате и еврокубках «Динамо-Брест» выступает переменчиво: поражения от «Динамо Минск» (0:5) и «Сутьески» (0:2), победа над «Слуцком» (3:0) и выездной успех в Черногории (2:1).

В пяти последних матчах «Динамо-Брест» забил 5 голов и пропустил 9 – команда нестабильна, особенно в защите, где допускает по 1.80 гола в среднем за игру. Зато брестчане не проигрывают в 8 из 10 последних выездных матчей Кубка – это говорит об умении играть под давлением на чужом поле.

Факты о командах

«Минск»

  • В последних 5 матчах: 8 забитых, 8 пропущенных
  • В среднем: 1.60 гола за матч в атаке и в обороне
  • Забивает в 7 из 9 последних игр
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

«Динамо-Брест»

  • В последних 5 матчах: 5 забитых, 9 пропущенных
  • В среднем: 1.00 гола за игру в атаке
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних выездов в Кубке

Личные встречи
38% (15)
25% (10)
38% (15)
56
Забитых мячей
61
1.4
В среднем за матч
1.53
5:2
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  3:3
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Динамо-Брест
5 : 0
17.05.2025
Минск
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Минск
3 : 2
24.08.2024
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
1 : 0
14.04.2024
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Минск
0 : 1
29.10.2023
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Динамо-Брест
1 : 0
02.06.2023
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Динамо-Брест
3 : 1
02.09.2022
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Минск
2 : 0
23.04.2022
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
02.10.2021
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Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Минск
1 : 0
22.05.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Минск
1 : 2
26.10.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Динамо-Брест
6 : 1
06.06.2020
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Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Динамо-Брест
3 : 0
14.09.2019
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Минск
1 : 2
05.05.2019
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Динамо-Брест
2 : 1
01.09.2018
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Минск
3 : 3
27.04.2018
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Динамо-Брест
4 : 0
30.07.2017
Минск
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Минск
2 : 2
01.04.2017
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Минск
0 : 1
07.08.2016
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Динамо-Брест
0 : 3
10.04.2016
Минск
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Минск
2 : 1
09.08.2015
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Динамо-Брест
1 : 0
20.04.2015
Минск
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Минск
5 : 2
29.11.2014
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
1 : 2
18.10.2014
Минск
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Динамо-Брест
2 : 3
12.06.2014
Минск
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Минск
2 : 0
29.03.2014
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
Динамо-Брест
1 : 0
23.11.2013
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
3 : 1
06.10.2013
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Динамо-Брест
1 : 1
21.07.2013
Минск
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Минск
2 : 0
04.05.2013
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Минск
0 : 0
17.11.2012
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Минск
2 : 1
26.08.2012
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Динамо-Брест
0 : 1
16.05.2012
Минск
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Минск
1 : 1
19.11.2011
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Минск
1 : 1
19.06.2011
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Динамо-Брест
2 : 2
10.04.2011
Минск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Минск
2 : 2
02.10.2010
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Минск
1 : 1
19.06.2010
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
2 : 1
18.04.2010
Минск
Чемпионат Белоруссии, 25 тур
Минск
2 : 0
01.11.2009
Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии, 12 тур
Динамо-Брест
1 : 2
04.07.2009
Минск
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Прогноз на матч

Обе команды подвержены ошибкам в защите, при этом способны стабильно забивать. «Минск» играет смело дома и регулярно отличался в последних играх. «Динамо-Брест» показал себя с лучшей стороны в Кубке, но в чемпионате и еврокубках его оборона даeт сбои. На этом фоне стоит ожидать обмена голами и борьбу до последних минут.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Минска» больше 1 – коэффициент 1.85
  • Победа одной из команд (12) – коэффициент 1.70

1.95
Обе команды забьют
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Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Кубок Динамо-Брест Минск
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