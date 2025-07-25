«Минск» – «Динамо-Брест»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 1.95

26 июля «Минск» примет «Динамо-Брест» в рамках 1/8 финала Кубка Беларуси. Обе команды прошли непростые этапы и продолжают бороться за титул, несмотря на нестабильную игру в чемпионате. «Минск» недавно прибавил в атакующих действиях, а «Динамо-Брест» по-прежнему делает ставку на высокий темп и давление в атаке. Матч обещает быть результативным, и многое будет зависеть от того, кто сумеет лучше воспользоваться ошибками соперника.

«Минск»

Минчане показывают противоречивые результаты, чередуя яркие матчи с провальными. В последней кубковой игре удалось победить «Волну» со счeтом 3:2, а ранее команда переиграла БАТЭ (2:0), что стало серьeзным заявлением о готовности бороться. При этом в обороне остаются проблемы: 8 пропущенных голов за 5 последних матчей и всего одна игра на ноль.

Команда забивает в 7 из 9 последних встреч, в среднем – 1.60 мяча за игру. Главная сила «Минска» – быстрые атаки и хорошее взаимодействие в завершающей стадии. Однако оборонительная линия нестабильна, допускает регулярные ошибки, особенно при высоком прессинге.

«Динамо-Брест»

Команда из Бреста демонстрирует результативную игру в Кубке: яркая победа над «Оршей» (8:1) показала атакующий потенциал, несмотря на нестабильность в других турнирах. В чемпионате и еврокубках «Динамо-Брест» выступает переменчиво: поражения от «Динамо Минск» (0:5) и «Сутьески» (0:2), победа над «Слуцком» (3:0) и выездной успех в Черногории (2:1).

В пяти последних матчах «Динамо-Брест» забил 5 голов и пропустил 9 – команда нестабильна, особенно в защите, где допускает по 1.80 гола в среднем за игру. Зато брестчане не проигрывают в 8 из 10 последних выездных матчей Кубка – это говорит об умении играть под давлением на чужом поле.

Факты о командах

«Минск»

В последних 5 матчах: 8 забитых, 8 пропущенных

В среднем: 1.60 гола за матч в атаке и в обороне

Забивает в 7 из 9 последних игр

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

«Динамо-Брест»

В последних 5 матчах: 5 забитых, 9 пропущенных

В среднем: 1.00 гола за игру в атаке

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Не проигрывает в 8 из 10 последних выездов в Кубке

Прогноз на матч

Обе команды подвержены ошибкам в защите, при этом способны стабильно забивать. «Минск» играет смело дома и регулярно отличался в последних играх. «Динамо-Брест» показал себя с лучшей стороны в Кубке, но в чемпионате и еврокубках его оборона даeт сбои. На этом фоне стоит ожидать обмена голами и борьбу до последних минут.

Рекомендованные ставки: