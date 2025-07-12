Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Прогноз на точный счёт матча «Челси» – «ПСЖ»: Клубный чемпионат мира, финал, 13 июля 2025

12 июля 2025 10:57
Челси - ПСЖ
13 июл. 2025, воскресенье 22:00 | Клубный чемпионат мира, Финал
Перейти в онлайн матча
6.80
Точный счёт 2:1 в пользу «ПСЖ»
Сделать ставку

Финал клубного чемпионата мира в Нью-Джерси – афиша, достойная Лиги чемпионов. «Челси» и «ПСЖ» подходят к решающему матчу с одинаковыми сериями из четырeх побед, оба клуба в огне и демонстрируют яркий, агрессивный футбол. Англичане сдержаннее в обороне, но стабильны в атаке, а французы – машина высокого прессинга и надeжной защиты: четыре игры на турнире без пропущенных мячей. Форма обеих команд на пике, и нас ждeт дуэль двух сильнейших клубов Европы на нейтральной арене.

«Челси»

Лондонцы поэтапно и уверенно добрались до финала. Четыре победы подряд, 11 забитых голов и только два пропущенных – отличная статистика, подтверждeнная качеством игры. «Челси» на турнире использует сильные фланги и мощное подключение полузащиты, создавая давление с первых минут. Команда забивает в каждом матче, в среднем – 2,4 гола за игру. Но и пропускает регулярно – 5 мячей за 5 последних игр. Проблемы возможны при позиционной обороне, особенно против соперников с быстрой атакой.

«ПСЖ»

Французский гранд удивил многих разгрому «Реала» в полуфинале (4:0), до этого не оставив шансов «Баварии» и «Интер Майами». Команда не пропускает четыре матча подряд, что особенно важно в финале. Но и атакующая линия не отстаeт – 12 голов за 5 матчей, средняя результативность аналогична «Челси». ПСЖ грамотно контролирует мяч, умело комбинирует и эффективно действует в завершающей стадии. Основная угроза – с флангов, где команда часто создаeт численное преимущество.

Факты о командах

«Челси»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • Средняя результативность – 2.4 гола за игру
  • Пропускает 1.0 гола за матч (последние 5 игр)

«ПСЖ»

  • Не пропускает в 4 матчах
  • Побеждает в 4 последних встречах
  • Средняя результативность – 2.4 гола за игру
  • Всего 1 пропущенный мяч за 5 матчей

Личные встречи
13% (1)
50% (4)
38% (3)
10
Забитых мячей
12
1.25
В среднем за матч
1.5
2:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  2:2
Лига чемпионов, 1/8 финала
Челси
1 : 2
09.03.2016
ПСЖ
Лига чемпионов, 1/8 финала
ПСЖ
2 : 1
16.02.2016
Челси
Международный кубок чемпионов,
ПСЖ
1 : 1
26.07.2015
Челси
Лига чемпионов, 1/8 финала
Челси
2 : 2
11.03.2015
ПСЖ
Лига чемпионов, 1/8 финала
ПСЖ
1 : 1
17.02.2015
Челси
Лига чемпионов, 1/4 финала
Челси
2 : 0
08.04.2014
ПСЖ
Лига чемпионов, 1/4 финала
ПСЖ
3 : 1
02.04.2014
Челси
Товарищеские матчи,
ПСЖ
1 : 1
23.07.2012
Челси
Показать все

Прогноз на матч «Челси» – «ПСЖ»

Финалы редко бывают сверхрезультативными, однако формы команд и стиль игры говорят об обратном. У «ПСЖ» – надeжная оборона, но «Челси» регулярно взламывает даже плотную защиту. Учитывая высокую результативность обеих команд, ждeм напряжeнный матч с обменом голами и небольшим перевесом одного из соперников.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «ПСЖ».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «ПСЖ» – коэффициент 6.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал ПСЖ больше 1.5 – коэффициент 2.10

6.80
Точный счёт 2:1 в пользу «ПСЖ»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Клубный чемпионат мира ПСЖ Челси
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 0
1.75
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы - Астана
Победа Астаны – коэффициент 1.75
Матч завершен
1 : 0
7.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы - Астана
Точный счёт 2:1 в пользу «Астаны»
Матч завершен
3 : 1
6.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Женис - Жетысу
Точный счёт 2:1 в пользу «Жениса»
Матч завершен
2 : 1
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Ставка на обе забьют
Матч завершен
2 : 1
7.00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Точный счёт 2:1 в пользу «Тобола»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 