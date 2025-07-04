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Прогноз на точный счёт матча БАТЭ – «Минск»: Высшая лига Беларуси, 5 июля 2025

04 июля 2025 9:41
БАТЭ - Минск
05 июл. 2025, суббота 20:55 | Беларусь. Высшая лига, 15 тур
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6.50
Точный счёт 2:1 в пользу БАТЭ
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5 июля на стадионе «Борисов-Арена» в Борисове состоится матч 15 тура Высшей лиги Беларуси между БАТЭ и «Минском». Обе команды переживают трудные моменты, но ситуация у них различается. БАТЭ ищет свою игру в чемпионате, в то время как «Минск» продолжает бороться за место в верхней половине таблицы. Ожидается напряжeнный матч, в котором обе команды попытаются использовать каждый шанс для улучшения своих позиций.

БАТЭ

С 16 очками после 14 туров «БАТЭ» занимает 12 место в таблице. Команда продолжает искать свою стабильность, не выиграв в последних 7 матчах. Однако стоит отметить, что в атаке БАТЭ продолжает показывать хорошие результаты, забив 8 голов в последних 5 матчах (в среднем 1.6 за игру). Проблемы у команды с обороной: в последних 5 играх они пропустили 13 голов (2.6 за матч). Это указывает на уязвимость в защите, особенно в играх с более сильными соперниками. Несмотря на это, БАТЭ не теряет боевой дух и продолжает бороться за выход из кризиса.

«Минск»

«Минск» набрал 18 очков и занимает 8-е место в таблице. Команда демонстрирует более сбалансированную игру по сравнению с БАТЭ, но тоже испытывает сложности в атаке, забив 7 голов в последних 5 играх (в среднем 1.4 за матч). Проблемы возникают в защите, где команда пропускает 11 голов за тот же период (2.2 за матч). В последних играх «Минск» не может одержать победу, что делает матч против БАТЭ важным для них, чтобы не отстать от лидеров. Также стоит отметить, что Минск стабильно забивает, что может оказаться решающим в матче с атакующей командой, как БАТЭ.

Факты о командах

БАТЭ

  • Не выигрывает в 7 последних матчах
  • В среднем 1.6 гола за игру
  • Пропускает 2.6 гола за матч
  • Забивает в 10 последних играх
  • Пропускает в 7 последних матчах

«Минск»

  • В среднем 1.4 гола за игру
  • Пропускает 2.2 гола за матч
  • Забивает в 5 последних играх
  • Не выигрывает в 3 последних матчах

Личные встречи
63% (24)
16% (6)
21% (8)
62
Забитых мячей
30
1.63
В среднем за матч
0.79
6:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  6:0
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
БАТЭ
0 : 2
05.07.2025
Минск
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
0 : 1
02.08.2024
Минск
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Минск
0 : 1
16.03.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
БАТЭ
1 : 2
25.10.2023
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
БАТЭ
0 : 0
18.08.2023
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Минск
2 : 2
08.04.2023
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
БАТЭ
3 : 2
06.11.2022
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Минск
2 : 2
09.07.2022
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
БАТЭ
1 : 0
15.08.2021
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Минск
2 : 2
11.04.2021
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
БАТЭ
6 : 0
26.07.2020
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Минск
0 : 3
12.04.2020
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Минск
3 : 2
01.09.2019
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
БАТЭ
1 : 0
26.04.2019
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
БАТЭ
2 : 0
20.07.2018
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Минск
0 : 2
06.04.2018
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Минск
1 : 0
06.08.2017
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
БАТЭ
1 : 0
09.04.2017
Минск
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
БАТЭ
3 : 1
13.08.2016
Минск
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Минск
2 : 3
16.04.2016
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Минск
1 : 2
25.09.2015
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
БАТЭ
1 : 0
30.05.2015
Минск
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Минск
1 : 4
16.06.2014
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
БАТЭ
1 : 0
05.04.2014
Минск
Суперкубок Беларуси,
БАТЭ
1 : 0
15.03.2014
Минск
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Минск
0 : 1
12.07.2013
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
БАТЭ
2 : 1
27.04.2013
Минск
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
БАТЭ
5 : 1
11.11.2012
Минск
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
БАТЭ
2 : 0
24.05.2012
Минск
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Минск
1 : 0
24.03.2012
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
0 : 2
14.10.2011
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Минск
1 : 0
13.08.2011
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
БАТЭ
1 : 1
15.05.2011
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
2 : 1
26.09.2010
Минск
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
БАТЭ
1 : 2
13.06.2010
Минск
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Минск
0 : 0
14.04.2010
БАТЭ
Чемпионат Белоруссии, 15 тур
БАТЭ
1 : 0
16.08.2009
Минск
Чемпионат Белоруссии, 2 тур
Минск
0 : 1
13.04.2009
БАТЭ
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Прогноз на матч БАТЭ – «Минск»

Ожидается, что матч будет открытым, с множеством атакующих действий от обеих команд. БАТЭ будет стремиться использовать своe преимущество в атаке, несмотря на проблемы в обороне, в то время как «Минск» будет пытаться наладить свою игру в защите и использовать моменты для контратак. В такой ситуации обе команды, вероятно, обменяются голами, и предпочтительнее выглядят хозяева поля, у которых есть мотивация вырваться из зоны середины таблицы.

Точный счeт: 2:1 в пользу БАТЭ.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу БАТЭ – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Победа «БАТЭ» с форой (-1) – коэффициент 2.15

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу БАТЭ
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Автор: Миронов Николай
Беларусь. Высшая лига Минск БАТЭ
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