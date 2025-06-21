22 июня в рамках 13-го тура Высшей лиги Беларуси на стадионе «Торпедо» в Жодино состоится матч между «Торпедо-БелАЗ» и «Витебском». Обе команды входят в топ-10 турнирной таблицы, однако находятся в разной форме и демонстрируют разные игровые стили. «Торпедо-БелАЗ» борется за еврокубковую зону, тогда как «Витебск» старается укрепить позиции в середине.
«Торпедо-БелАЗ»
Жодинский клуб набрал прекрасный ход: команда одержала три победы подряд, включая крупный успех в прошлом туре над «Минском» (5:1). Всего после 12 туров на счету команды 20 очков и седьмое место. Лидером нападения остаeтся Павел Седько с пятью голами. За последние пять матчей команда забила 10 голов, в среднем по 2.00 за игру. При этом оборона не всегда надeжна – 7 пропущенных мячей за тот же период, в том числе в четырeх последних турах Высшей лиги. Тем не менее атакующий стиль и высокая реализация моментов позволяют регулярно набирать очки даже в сложных встречах.
«Витебск»
Гости идут на 9-м месте с 17 очками и тоже способны удивить. Команда уверенно переиграла «Сморгонь» (2:1) в прошлом туре и показывает среднюю результативность – 8 голов в пяти последних матчах. Лидером нападения является Александр Ксенофонтов с 6 мячами. Однако оборона остаeтся слабым местом – 8 пропущенных голов за пять игр и минимум один пропущенный мяч в шести последних матчах. Тем не менее «Витебск» отличается стабильной атакой, забивая в 8 из 10 последних встреч. Против «Торпедо-БелАЗ» гости, вероятно, сделают ставку на контратакующую модель.
Факты о командах
«Торпедо-БелАЗ»:
- Побеждает в 3 последних матчах подряд.
- Забивает в 3 последних матчах.
- В среднем забивает 2.00 и пропускает 1.40 гола за игру.
- Пропускает в 5 из 7 последних матчей.
«Витебск»:
- Забивает в 8 из 10 последних матчей.
- Пропускает в 6 последних матчах подряд.
- В среднем забивает 1.60 и пропускает 1.60 гола за игру.
Прогноз на матч
Матч ожидается результативным: обе команды имеют в атаке ярко выраженных лидеров и хорошие показатели реализации моментов. «Торпедо-БелАЗ» показывает более организованную игру и действует на фоне сильного эмоционального подъeма после трeх побед подряд. Однако уязвимость обороны может позволить «Витебску» отличиться. Прогнозируется активное начало и открытая игра, в которой преимущество будет на стороне хозяев.
Точный счeт: 2:1 в пользу «Торпедо-БелАЗ»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 8.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.83
- Индивидуальный тотал «Торпедо-БелАЗ» больше 1.5 – коэффициент 2.10