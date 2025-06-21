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Прогноз на точный счёт матча «Торпедо-БелАЗ» – «Витебск»: Беларусь. Высшая лига, 22 июня 2025 года

21 июня 2025 10:46
Торпедо-БелАЗ - Витебск
22 июн. 2025, воскресенье 20:30 | Беларусь. Высшая лига, 13 тур
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8.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Торпедо-БелАЗ»
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22 июня в рамках 13-го тура Высшей лиги Беларуси на стадионе «Торпедо» в Жодино состоится матч между «Торпедо-БелАЗ» и «Витебском». Обе команды входят в топ-10 турнирной таблицы, однако находятся в разной форме и демонстрируют разные игровые стили. «Торпедо-БелАЗ» борется за еврокубковую зону, тогда как «Витебск» старается укрепить позиции в середине.

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинский клуб набрал прекрасный ход: команда одержала три победы подряд, включая крупный успех в прошлом туре над «Минском» (5:1). Всего после 12 туров на счету команды 20 очков и седьмое место. Лидером нападения остаeтся Павел Седько с пятью голами. За последние пять матчей команда забила 10 голов, в среднем по 2.00 за игру. При этом оборона не всегда надeжна – 7 пропущенных мячей за тот же период, в том числе в четырeх последних турах Высшей лиги. Тем не менее атакующий стиль и высокая реализация моментов позволяют регулярно набирать очки даже в сложных встречах.

«Витебск»

Гости идут на 9-м месте с 17 очками и тоже способны удивить. Команда уверенно переиграла «Сморгонь» (2:1) в прошлом туре и показывает среднюю результативность – 8 голов в пяти последних матчах. Лидером нападения является Александр Ксенофонтов с 6 мячами. Однако оборона остаeтся слабым местом – 8 пропущенных голов за пять игр и минимум один пропущенный мяч в шести последних матчах. Тем не менее «Витебск» отличается стабильной атакой, забивая в 8 из 10 последних встреч. Против «Торпедо-БелАЗ» гости, вероятно, сделают ставку на контратакующую модель.

Факты о командах

«Торпедо-БелАЗ»:

  • Побеждает в 3 последних матчах подряд.
  • Забивает в 3 последних матчах.
  • В среднем забивает 2.00 и пропускает 1.40 гола за игру.
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей.

«Витебск»:

  • Забивает в 8 из 10 последних матчей.
  • Пропускает в 6 последних матчах подряд.
  • В среднем забивает 1.60 и пропускает 1.60 гола за игру.

Личные встречи
69% (18)
15% (4)
15% (4)
32
Забитых мячей
16
1.23
В среднем за матч
0.62
3:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
02.11.2024
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Витебск
0 : 1
14.06.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
18.10.2022
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Витебск
0 : 1
17.06.2022
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Витебск
0 : 1
02.08.2021
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
03.04.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Витебск
2 : 3
28.11.2020
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
28.06.2020
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 0
27.10.2019
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
15.06.2019
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
30.09.2018
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Витебск
2 : 0
21.05.2018
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
19.08.2017
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Витебск
1 : 1
21.04.2017
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
09.09.2016
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Витебск
0 : 1
08.05.2016
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Витебск
0 : 0
31.10.2015
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 1
27.06.2015
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
Витебск
0 : 1
05.11.2011
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 3
12.06.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Витебск
1 : 1
06.04.2011
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Витебск
0 : 1
18.09.2010
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 4
31.07.2010
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Витебск
0 : 2
11.05.2010
Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии, 14 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
02.08.2009
Витебск
Чемпионат Белоруссии, 1 тур
Витебск
0 : 1
04.04.2009
Торпедо-БелАЗ
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Прогноз на матч

Матч ожидается результативным: обе команды имеют в атаке ярко выраженных лидеров и хорошие показатели реализации моментов. «Торпедо-БелАЗ» показывает более организованную игру и действует на фоне сильного эмоционального подъeма после трeх побед подряд. Однако уязвимость обороны может позволить «Витебску» отличиться. Прогнозируется активное начало и открытая игра, в которой преимущество будет на стороне хозяев.

Точный счeт: 2:1 в пользу «Торпедо-БелАЗ»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 8.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.83
  • Индивидуальный тотал «Торпедо-БелАЗ» больше 1.5 – коэффициент 2.10

8.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Торпедо-БелАЗ»
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Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Витебск Торпедо-БелАЗ
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