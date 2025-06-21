22 июня в рамках 13-го тура Высшей лиги Беларуси на стадионе «Торпедо» в Жодино состоится матч между «Торпедо-БелАЗ» и «Витебском». Обе команды входят в топ-10 турнирной таблицы, однако находятся в разной форме и демонстрируют разные игровые стили. «Торпедо-БелАЗ» борется за еврокубковую зону, тогда как «Витебск» старается укрепить позиции в середине.

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинский клуб набрал прекрасный ход: команда одержала три победы подряд, включая крупный успех в прошлом туре над «Минском» (5:1). Всего после 12 туров на счету команды 20 очков и седьмое место. Лидером нападения остаeтся Павел Седько с пятью голами. За последние пять матчей команда забила 10 голов, в среднем по 2.00 за игру. При этом оборона не всегда надeжна – 7 пропущенных мячей за тот же период, в том числе в четырeх последних турах Высшей лиги. Тем не менее атакующий стиль и высокая реализация моментов позволяют регулярно набирать очки даже в сложных встречах.

«Витебск»

Гости идут на 9-м месте с 17 очками и тоже способны удивить. Команда уверенно переиграла «Сморгонь» (2:1) в прошлом туре и показывает среднюю результативность – 8 голов в пяти последних матчах. Лидером нападения является Александр Ксенофонтов с 6 мячами. Однако оборона остаeтся слабым местом – 8 пропущенных голов за пять игр и минимум один пропущенный мяч в шести последних матчах. Тем не менее «Витебск» отличается стабильной атакой, забивая в 8 из 10 последних встреч. Против «Торпедо-БелАЗ» гости, вероятно, сделают ставку на контратакующую модель.

Факты о командах

«Торпедо-БелАЗ»:

Побеждает в 3 последних матчах подряд.

Забивает в 3 последних матчах.

В среднем забивает 2.00 и пропускает 1.40 гола за игру.

Пропускает в 5 из 7 последних матчей.

«Витебск»:

Забивает в 8 из 10 последних матчей.

Пропускает в 6 последних матчах подряд.

В среднем забивает 1.60 и пропускает 1.60 гола за игру.

Личные встречи 69% (18) 15% (4) 15% (4) 32 Забитых мячей 16 1.23 В среднем за матч 0.62 3:0 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 1:1 Беларусь. Высшая лига, 27 тур Торпедо-БелАЗ 3 : 0 Витебск Беларусь. Высшая лига, 12 тур Витебск 0 : 1 Торпедо-БелАЗ Белоруссия. Высшая лига, 26 тур Торпедо-БелАЗ 1 : 0 Витебск Белоруссия. Высшая лига, 11 тур Витебск 0 : 1 Торпедо-БелАЗ Белоруссия. Высшая лига, 18 тур Витебск 0 : 1 Торпедо-БелАЗ Белоруссия. Высшая лига, 3 тур Торпедо-БелАЗ 1 : 0 Витебск Белоруссия. Высшая лига, 30 тур Витебск 2 : 3 Торпедо-БелАЗ Белоруссия. Высшая лига, 15 тур Торпедо-БелАЗ 1 : 0 Витебск Белоруссия. Высшая лига, 26 тур Витебск 0 : 0 Торпедо-БелАЗ Белоруссия. Высшая лига, 11 тур Торпедо-БелАЗ 1 : 0 Витебск Белоруссия. Высшая лига, 23 тур Торпедо-БелАЗ 2 : 0 Витебск Белоруссия. Высшая лига, 8 тур Витебск 2 : 0 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 19 тур Торпедо-БелАЗ 2 : 0 Витебск Беларусь. Высшая лига, 4 тур Витебск 1 : 1 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 21 тур Торпедо-БелАЗ 1 : 2 Витебск Беларусь. Высшая лига, 6 тур Витебск 0 : 1 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 25 тур Витебск 0 : 0 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 12 тур Торпедо-БелАЗ 3 : 1 Витебск Беларусь. Высшая лига, 31 тур Витебск 0 : 1 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 13 тур Торпедо-БелАЗ 0 : 3 Витебск Беларусь. Высшая лига, 2 тур Витебск 1 : 1 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 25 тур Витебск 0 : 1 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 20 тур Торпедо-БелАЗ 0 : 4 Витебск Беларусь. Высшая лига, 9 тур Витебск 0 : 2 Торпедо-БелАЗ Чемпионат Белоруссии, 14 тур Торпедо-БелАЗ 3 : 0 Витебск Чемпионат Белоруссии, 1 тур Витебск 0 : 1 Торпедо-БелАЗ

Прогноз на матч

Матч ожидается результативным: обе команды имеют в атаке ярко выраженных лидеров и хорошие показатели реализации моментов. «Торпедо-БелАЗ» показывает более организованную игру и действует на фоне сильного эмоционального подъeма после трeх побед подряд. Однако уязвимость обороны может позволить «Витебску» отличиться. Прогнозируется активное начало и открытая игра, в которой преимущество будет на стороне хозяев.

Точный счeт: 2:1 в пользу «Торпедо-БелАЗ»

Рекомендованные ставки: